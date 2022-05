L’inviato del tg satirico Striscia la Notizia a Fasano per l’intitolazione della curva in suo “onore”

FASANO – È andato in onda ieri sera (18 maggio), sul tg satirico di Mediaset “Striscia la Notizia”, il servizio che ha visto il ritorno di Jimmy Ghione a Fasano (ne avevamo parlato qui). Lo storico inviato del tg di Antonio Ricci è ritornato sul luogo dell’incidente, occorso durante la gara della Coppa Selva di Fasano, lo scorso 10 aprile, avvenuto presso la “Curva dell’Umido”, che gli appassionati della gara conoscono bene come punto del percorso.

Al ritorno di Ghione, che ha condotto un simpatico siparietto con il proprietario del trullo “interessato” dall’incidente, sono accorsi numerosi fan, oltre alla presidente di Egnathia Corse e organizzatrice della cronoscalata Laura De Mola e al presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli. Proprio quest’ultimo ha intitolato la curva teatro dell’incidente a Jimmy Ghione, come ironico monito di quanto accaduto e avviso alla gente di “rallentare in quel tratto”, come ha precisato poi scherzando Laura de Mola.

L’incidente è insomma finito nel migliore dei modi, ma non verrà mai dimenticato dal pubblico, fasanese e non solo.

Fotoservizio di Mario Rosato.

L’articolo Coppa Selva di Fasano, Jimmy Ghione torna sul luogo dell’incidente per una gradita “sorpresa” proviene da GoFasano.