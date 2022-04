coppa-selva-di-fasano,-laura-de-mola-cala-l’asso-e-porta-sui-tornanti-il-campione-fisichella

Al via della 63^ edizione l’ex pilota della Ferrari sarà l’ospite d’onore con Baribbi

FASANO – Le indiscrezioni portavano ad un’ospite di alto spessore ed ecco la conferma: Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 ed attualmente tra i più forti piloti al mondo della classe Le Mans GTE, è in arrivo a Fasano, in veste di testimonial della manifestazione. Il pilota romano è il secondo colpo messo a segno, in breve tempo, dagli organizzatori della Egnathia Corse. La presidente Laura De Mola, dopo essersi assicurata la presenza del campione delle cronoscalate anni Ottanta, il bresciano Ezio Baribbi, è, infatti, riuscita a ottenere dal popolare “Fisico” la disponibilità a essere presente alla manifestazione che apre il campionato italiano velocità montagna.

L’apertura del percorso ufficiale avverrà a cura di Ezio Baribbi, il pilota che per quattro volte ha vinto la Fasano-Selva (dal 1986 al 1988 e nell’edizione 1990). Il veterano bresciano guiderà la vettura apripista che salirà alla Selva questa mattina, dando il via alle prove, il cui start è previsto alle ore 9:30. Nel giorno della gara sarà, invece, sarà Fisichella a salire in macchina per effettuare lo stesso percorso, in apertura di Gara 1.

Un’ottima notizia per gli appassionati, che si aggiunge allo spettacolo offerto dalla gara riservata ai VIP sulle Volkswagen Lupo Cup. Il pubblico di Fasano attende anche loro: i VIP dello spettacolo, dello sport e della politica, che De Mola ha nuovamente coinvolto per partecipare alla Fasano-Selva, nella classifica loro riservata. Tornerà al volante il già esperto conduttore televisivo Savino Zaba, che come il pallavolista Gigi Mastrangelo ha già affrontato in passato la cronoscalata di Fasano. Vestirà nuovamente la tuta ignifuga anche la showgirl Francesca Brambilla, già a conoscenza delle traiettorie, non come il cantante di Martina Franca Renzo Rubino, all’esordio in gara alla Selva. Si schiera in gara con le migliori intenzioni anche Jimmy Ghione, giornalista di Striscia la Notizia, anche lui già esperto al volante, mentre il musicista Raffaello Tullo, leader della Rimbamband, il campione del mondo di karate Stefano Maniscalco e l’attore Kaspar Capparoni, protagonista tra l’altro della serie televisiva Rex avranno come primo impegno quello di imparare un percorso per loro nuovo. Infine, i già esperti Fabiano Amati, consigliere regionale, e il chirurgo Lello Di Bari, sospenderanno gli impegni nella politica per cimentarsi in gara anche loro. L’attore Ettore Bassi attende invece di salire sulla sua Wolf Thunder GB08 per cimentarsi con i più forti specialisti della categoria Prototipi.

Le verifiche tecnico-sportive, rito preliminare per gli oltre 200 iscritti, sono terminate nella serata di ieri ed oggi sarà dato il via libera al rombo dei motori con le prove. Il via libero arriverà alle ore 9:30, per due turni di prove ufficiali, aperte a tutti i piloti verificati. Il tracciato di gara resta quello di 5,6 Km che dall’anno scorso è stato leggermente modificato per l’inserimento di una variante, rappresentata dalla nuova rotatoria realizzata nei recenti lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della SS 172 “Dei Trulli”. Dalla linea del via, ubicata all’altezza della stazione di servizio Eni alle porte dell’abitato di Fasano, il percorso si inoltre lungo la SP 2 fino a Selva di Fasano, all’arrivo di viale Toledo.

Due le manche di gara previste, con classifica finale per somma di tempi, interamente riprese in diretta dalle telecamere di Aci Sport e diffuse da Aci Sport Tv (canali 228 Sky e 402 Digitale Terrestre), oltre che dai canali social del campionato.

