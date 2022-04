coppa-selva-di-fasano,-l’incidente-di-gimmy-ghione-finisce-su-striscia-la-notizia

Il noto tg satirico ha dato risalto all’episodio avvenuto domenica durante la gara

FASANO – La 63^ Coppa Selva di Fasano, che ha visto trionfare per la decima volta Simone Faggioli, verrà forse ricordata maggiormente per un altro episodio. Il potere virale di internet si è infatti scatenato nella giornata di domenica scorsa, facendo passare quasi in secondo piano la notizia del vincitore, con il primato delle “visualizzazioni” che è invece andato alle riprese dell’incidente d’auto in cui è stato coinvolto Gimmy Ghione, inviato del tg satirico “Striscia la notizia”.

Proprio ieri sera (11 aprile), la nota trasmissione diretta da Antonio Ricci ha dato risalto all’incidente occorso al proprio inviato durante la prima manche della 63^ Coppa Selva di Fasano. Il conduttore Gerry Scotti ha infatti spiegato ai telespettatori come il giornalista originario di Torino, da anni appassionato di corse d’auto, abbia subito un incidente, fortunatamente a lieto fine.

Nel servizio scorrono infatti i frame dell’episodio, con il pubblico pronto a incitare l’inviato del tg, che ha riportato soltanto qualche dolore e nulla più, come annunciato anche dalla co-conduttrice Michelle Hunziker durante la serata. Nell’episodio compare anche il pilota Giancarlo Fisichella, ospite d’onore della 63^ Coppa Selva di Fasano, ironicamente “reo” di aver consigliato a Ghione di spingere in curva, con il risultato che tutti conosciamo.

