coppa-selva-di-fasano,-pezzolla-con-la-lamborghini-entra-nella-top-ten-e-ghione-finisce-su…-striscia

La 63esima edizione regala spettacolo ed i video più salienti diventano virali sui social

FASANO – La Coppa Selva di Fasano è anche l’occasione per esaltare le doti dei piloti nostrani e scorrendo la classifica spicca la settima posizione assoluta di Ivan Pezzolla su Lamborghini Huracàn Super trofeo Evo 2. Il figlio d’arte è risultato non solo il primo pilota fasanese sotto il traguardo della 63esima edizione della Fasano-Selva, ma anche il primo dei pugliesi. Infatti ha vinto l’appassionante e coinvolgente duello per il gruppo Gt disputato con il tenace foggiano Lucio Peruggini su Ferrari 488 Challenge. Il padrone di casa dopo alcune regolazioni effettuate da Lamborghini squadra corse, ha caparbiamente rimontato con una perfetta gara 2 dove ha abbassato il tempo. Peruggini ha vinto gara 1 ed ha guadagnato la nona piazza generale al suo ritorno al volante dopo due anni, trovando un’immediata intesa con la 488 del Cavallino ed ora guarda con fiducia al campionato.

Una gara organizzata dalla Egnazia corse del presidente Laura De Mola che è risultata ricca di emozioni, registrando la vittoria di Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek che ha dominato il round d’apertura del campionato italiano velocità montagna, per una kermesse che ha portato ai nastri di partenza circa 200 concorrenti, numeri da capogiro per l’avvio delle competizioni tricolori in salita. Adrenalina e spettacolo sono andati ancora una volta a braccetto sui tornanti stradali che da Fasano conducono alla Selva.

“Sono soddisfatto – afferma il pilota fasanese Pezzolla – obiettivo quasi raggiunto nel senso che abbiamo raggiunto dei dati importanti, in effetti nella seconda gara abbiamo migliorato e questo si è visto in termini di crono. La sfida è stata entusiasmante con l’amico Lucio, interessante probabilmente anche per il pubblico. Sono soddisfatto, oltre che per il risultato, per la squadra perché questi dati preziosi li porteremo avanti nel campionato, mettendoli a disposizioni di tutte le altre Lamborghini in gara e mi auguro di poter continuare presto il lavoro iniziato oggi”.

In ottava posizione Sebastiano Castellano, il giovane campano vincitore nel 2021, adesso sull’Osella PA 21 Jrb con motore Suzuki seguita dall’Autosport Sorrento, rallentato da qualche noia tecnica di troppo soprattutto in gara 1. In top ten anche Ettore Bassi, l’apprezzato e noto attore che riscuote sempre gratificazioni maggiori dalle competizioni e che è stato il migliore tra le Wolf GB08 Thunder spinte da motore Aprilia. Proprio tra le monoposto in arrivo dal Tricolore Prototipi in pista, sfortuna in gara per il padrone di casa Francesco Leogrande che ha tagliato in traguardo con la ruota anteriore sinistra evidentemente danneggiata, ma ha preso il via in gara 2 ed ha ottenuto il miglior riscontro parziale.

Nella sfida fra le estreme vetture Silhouette di gruppo E2SH primo acuto di Marco Gramenzi che ha apprezzato i concreti progressi dell’Alfa 4C 01 MG Furore Zytek. Rientro convincente ma ancora con margine da colmare per Fulvio Giuliani che ha ripreso rapidamente il ritmo di gara sulla Lancia Delta EVO. Doppietta in gruppo E1 una gara a testa tra l’inossidabile teramano Roberto Di Giuseppe che ha ritrovato appieno la bella Alfa 155 GTA e il salernitano Giuseppe D’Angelo con la nuova e subito convincente Renault Clio. Terza piazza per il driver di casa Vito Micoli che al volante della Renault 5 GT Turbo è stato rallentato da un concorrente doppiato in gara 1. Doppio successo in RS Plus Cup per il salernitano Angelo Marino al debutto ma subito a suo agio sulla Seat Leon Cupra in arrivo dalla pista, dopo la stagione su una sporstcar per l’alfiere Speed Motor. Seconda piazza per l’latro salernitano Giovanni Loffredo sulla Peugeot 308 TCR da 1600 cc, podio di categoria completato dal siciliano di Bergamo Rosario Parrino anche lui all’esordio sulla nuova Cuora Leon.

Supremazia del calabrese di Villapiana Giuseppe Aragona su Mini John Cooper Works in gruppo racing Start Plus, in attesa del salto di categoria e del debutto della nuova Volkswagen Golf. Seconda posizione un pò “stretta” al campione in carica Vito Tagliente su Peugeot 308 Gti, con l’auto frenata da un problema in gara 1. Tra le vetture con motorizzazioni aspirate successo per il messinese Salvatore Venuti, che con la sua Peugeot 106 1600 ha tagliato il traguardo davanti a Arduino Eusebio su Citroen Saxo, dopo che Angelo Guzzetta vincitore di gara 1 su Citroen Saxo, aveva dovuto alzare bandiera bianca per in cedimento del propulsore.

In Rs Turbo, RSTB, ha prevalso Giovanni Luca Ammirabile, che con la Mini JCW 1600 ha siglato due salite da manuale, precedendo il costante Angelo Loconte su Peugeot 308 Gti, entrambi piloti di casa. Capolavoro di Silvestro De Mola che con la Peugeot 106 1600 ha primeggiato nel gruppo delle Rs aspirate, davanti al detentore della Coppa Francesco Paolo Cicalese che, nonostante una toccata all’anteriore in gara 1, a sua volta ha vinto la classe 2000 dopo un 1 a 1 con il conterraneo Antonio Vassallo su Renault Clio.

Nel Trofeo VIP che si è corso con la monovettura Volkswagen Lupo cup, ha vinto il consigliere regionale Fabiano Amati, risultato il più veloce dopo l’uscita di scena a sorpresa del favorito Jimmy Ghione. Il giornalista di Striscia la Notizia, risultato sabato il migliore nelle ricognizioni, è infatti incappato di una toccata che ha messo fuori gioco la sua vettura. Al secondo posto si è classificato il chirurgo Lello Di Bari, davanti al pallavolista Gigi Mastrangelo. A seguire, l’ottima showgirl Francesca Brambilla ha concluso al quarto posto, davanti al conduttore televisivo Savino Zaba, all’attore Kaspar Capparoni, al campione di karate Stefano Maniscalco, al cantante Renzo Rubino ed al musicista Raffaello Tullo. A distanza di poche ore dalla gara il sinistro di Ghione è diventato di dominio pubblico con il video finito anche sul sito di Striscia la notizia…e lo spettacolo è stato completo!

Il successo della competizione organizzata dall’Egnathia corse arriva anche dalla presenza di ospiti illustri che hanno dato un tocco in più ad un evento ricercato sul panorama automobilistico nazionale.

“A Laura De Mola ho detto subito di sì, molto volentieri.” La risposta di Giancarlo Fisichella alla presidente della Egnathia Corse è stata immediata, all’invito di presenziare alla manifestazione di Fasano in veste di apripista. Dopo la lunga esperienza in Formula 1, Fisichella si è trasformato in uno dei più forti piloti al mondo in classe Le Mans GTE. “Libero da impegni di gara in questo fine settimana – ha detto il pilota romano – non ho esitato a scendere a Fasano per conoscere le cronoscalate ed in particolare questa gara, della quale avevo sentito parlare. La fama è ben meritata, non solo dalla Fasano-Selva, ma da tutto il territorio che circonda questa città”.

La gara attraverso i numeri emersi dal cronometro

Classifiche Assoluta: 1. Faggioli (Norma M20 Fc) in 4’15”58; 2. Degasperi (Osella Fa30) a 12”48; 3. Caruso F. (Norma M20 Fc) a 14”05; 4. Lombardi (Osella Pa2000) a 16”18; 5. Maroni jr. (Osella Pa21 JrB) a 31”56; 6. Gentile (Osella Pa21 E2Sc) a 34”28; 7. Pezzolla (Lambo Huracan St Evo2) a 36”19; 8. Castellano (Osella Pa21 JrB) a 36”53; 9. Peruggini (Ferrari 488 Ch. Evo) a 38”33; 10. Bassi (Wolf Gb08 Thunder) a 44”93.

Gara-1: 1. Faggioli 2’07”61; 2. Degasperi a 4”57; 3. Caruso a 7”42; 4. Lombardi a 8”25; 5. Scola a 12”75.

Gara-2: 1. Faggioli in 2’07”97; 2. Caruso a 6”63; 3. Degasperi a 7”91; 4. Lombardi a 7”93; 5. Maroni jr. a 16”23. Gruppi. Rs: 1. Ammirabile (Mini Cooper) in 5’57”57; 2. Loconte (Peugeot 308) a 10”30; 3. De Mola (Citreon Saxo) a 10”33. Rs+: 1. Aragona (Mini Cooper) in 5’29”02; 2. Tagliente (Peugeot 308) a 14”89. Rs Cup: 1. Marino (Seat Leon) in 5’21”56; 2. Loffredo (Peugeot 308 Tcr) a 10”55; 3. Palazzo (Mini Cooper) a 11”95. Gr.N: 1. Angelini (Honda CIvic) in 5’57”81. E1: 1. D’Angelo (Renault Clio) in 5’32”83; 2. Di Giuseppe (Ar 155 Gta) a 2”78; 3. Micoli (Renault 5 Gtt) a 6”77. Gt: 1. Pezzolla in 4’51”77; 2. Peruggini a 2”14; 3. Iaquinta (Lambo Huracan St) a 20”41. E2Sh: 1. Gramenzi (Alfa 4C Mg-Ar01) in 5’05”52; 2. Giuliani (Lancia Delta Evo) a 13”44. Cn: 1. Scarafone (Osella Pa21) in 5’07”11; 2. “Nivola” (Osella Pa21) a 10”55 (tutti su Osella Pa21). E2 Moto: 1. Maroni in 4’47”14; 2. Castellano a 4”97; 3. Bassi a 13”37. E2SC: 1. Faggioli in 4’15”58. E2SS: 1. Degasperi in 4’28”06.



Classifica Gruppi CIVM: Assoluta: 1 Faggioli p 20; 2 Degapseri 13,5; 2 Caruso 13,5; 4 Lombardi 10. E2SS: Degasperi 20; 2 Bassi 13,5; 3 Cardone 11. E2SC: 1 Faggioli 20; 2 Caruso 15; 3 Lombardi 12; CN :1 Scarafone 20; 2 Nivola 15; 3 Bondanza 11. GT 1 Pezzolla 17,5; 1 Peruggini 17,5; 3 Iaquinta 12. E2SH: 1 Gramenzi 20; 2 Giuliani 15. E1: 1 D’Angelo 17,5; 2 Di Giuseppe 16; 3 Fichera 11. N: 1 Angelini. RS+ Cup: 1 Marino 20; 2 Loffredo 13,5; 3 Palazzo 12,5. RS+ 1 Aragona 20; 2 Tagliente 11,5; 3 Venuti 10. RSTB: 1 Ammirabile 20; Loconte 15; 3 Turì 11. RS: 1 Fumo 15; 2 De Mola 10; 3 Laghezza 7,5.

ll calendario del Civm

Calendario CIVM 2022: 8-10 aprile 63^ Coppa Selva di Fasano (BR); 29 aprile-1 maggio 31° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 13-15 maggio 26^ Luzzi – Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 27-29 maggio 52^ Verzegnis Sella Chianzutan (UD); 10-12 giugno 51° Trofeo Valecamonica (BS); 24-26 giugno 61^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1-3 luglio 2021 71 Trento – Bondone (TN); 15-17 luglio 57 Rieti Terminillo – 55 Coppa Bruno Carotti (RI); 29-31 luglio 48^ Alpe del Nevegal (BL); 12-14 agosto 60^ Cronoscalata Svolte di Popoli (PE); 26-28 agosto 57° Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5; 9-11 settembre 64^ Monte Erice (TP), coeff. 1,5; 16-18 settembre 67^ Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.

