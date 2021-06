Coppia in Love is in the Air e fidanzati nella vita, ecco la dedica di Hande Erçel a Kerem Bürsin

Eda e Serkan di Love is in the Air non sono fidanzati solo sul set ma anche nella vita reale. A dimostrarlo i loro social, in particolare quello del seguitissimo Kerem Bürsin. Scatti, selfie e romantiche dediche confermano un’intesa, già evidente nella serie. Una storia d’amore, che dalle tempistiche degli scatti, sembrerebbe essere nata proprio sul set di Sen Çal Kapımı, il titolo turco di Love is in the air.

La dedica d’amore di Hande Erçel per Kerem Bürsin

L’attrice turca Hande Erçel, protagonista della nuova serie in onda su Canale 5, ha pubblicato una dolce dedica per il fidanzato, co-protagonista di Love is in the Air Kerem Bürsin. Nel post in inglese si legge: “Sei la parte più divertente della mia vita. Che fortuna averti“. Solo l’ultima conferma del sentimento che li lega, così come chiaramente evidente dai social dei due attori turchi. La loro relazione è stata ufficializzata ad aprile 2021.

Chi è l’attrice di Eda Yıldız in Love is in the Air

Hande Erçel è nata in Turchia il 24 novembre 1993 (27 anni). Ha frequentato l’Università di belle arti. Nel 2013, l’esordio in tv con un ruolo in una serie tv (Çalıkuşu). In seguito a numerosi piccoli ruoli – che le permettono di farsi conoscere al grande pubblico turco – la consacrazione arriva nel 2020 con la parte da protagonista in Love is in the Air. La serie turca di successo in cui recita con Kerem Bürsin, suo fidanzato, trasmessa anche in Italia nel daytime di Canale 5 dal 31 maggio 2021.

Chi è l’attore di Serkan Bolat in Love is in the Air

Kerem Bürsin è nato in Turchia, il 4 giugno 1987 (34 anni), ma poi si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti. Appassionato di sport, ha sempre coltivato il sogno di diventare attore. Tanti i ruoli ricoperti in varie serie tv e fiction turche (e non solo). Oggi è il protagonista maschile di Love is in The Air con la fidanzata Eda Yıldız. Karem è anche un modello e un influencer (con oltre 8,3 milioni di follower su Instagram).

Trama di Love is in the air

Eda (interpretata da Hande Erçel), è una giovane donna che sogna di diventare architetto paesaggista. Serkan (interpretato da Kerem Bursin) però la intralcia, togliendole la possibilità di accedere alla borsa di studio che le avrebbe permesso di studiare in Italia. I due litigano e lei, furiosa per aver visto sfumare il suo sogno, si accanisce contro l’auto dell’uomo. Seguono poi una serie di imprevisti ed equivoci che conducono i due a fingersi fidanzati per due mesi al fine di ottenere la borsa di studio in Italia di Eda.