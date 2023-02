“Coração na Aldeia, Pés no Mundo” continua até abril no Sesc Piracicaba

A exposição apresenta mais de 100 obras contemporâneas de artistas indígenas, no Sesc Piracicaba, até 30 de abril de 2023 Divulgação: SESC Piracicaba

Sob o argumento do progresso e desenvolvimento a qualquer custo são ignoradas existências dos povos originários, que ocupam o território nacional há séculos. Além de reconhecer a importância, é preciso garantir a sobrevivência e a subsistência dos povos indígenas no Brasil.

A mostra “Coração na Aldeia, Pés no Mundo” evidencia as heranças dos povos indígenas, sobretudo as mulheres indígenas brasileiras e a riqueza de suas sabedorias vernaculares, expandindo leituras do símbolo feminino representado pelo Ocidente. São mais de 100 obras de arte contemporânea, abrangendo fotos, vídeos e instalações de artistas indígenas em associação a produções de artistas não indígenas, que trazem à tona reflexões sobre a terra, vida, justiça, apagamento étnico e genocídio.

A curadoria da exposição é feita por Fabiane Medina da Cruz, AVAGuarani, graduada em Ciências Sociais, mestre em sociologia e doutoranda em Ciência Política; e Fabiana Bruno, jornalista, mestre e doutora em Multimeios. Já o projeto gráfico é do artista visual Wapichana Gustavo Cabocco.

Temas urgentes como a preservação de territórios indígenas, subsistência extraída da terra, valorização da cultura ancestral por meio de ritos, costumes, alimentação, religião, organização política e social, são especialmente sensíveis aos povos originários em nosso país. Garantir a sobrevivência desses povos e de seus modos de vida passa a ser obrigação de todos que têm a diversidade como valor. Neste contexto, destaque especial é dado às mulheres indígenas, cuja participação tem sido fundamental na proteção de seus povos, fortalecendo conhecimentos e garantindo a transmissão de saberes às novas gerações.

Coração na aldeia, pés no mundo inspira-se na obra homônima da intelectual contemporânea e escritora indígena Auritha Tabajara, filha do povo Tabajara, da região do Estado do Ceará. A exposição convida o público a pensar a terra como lugar primordial para as civilizações indígenas, bem como nas formas de resistência diante da expulsão dos territórios, a partir da migração, da expropriação do garimpo e da instalação de uma cultura agroexcludente, que culmina no genocídio dos povos indígenas.

O espaço expositivo está dividido em 3 Núcleos: Território Corpo – Sangue, Território Corpo – Vida, Território Vida – Resistência. A visitação pode ser feita gratuitamente até o dia 30 de abril de 2023.

Sobre O Sesc São Paulo

Com 75 anos de atuação, o Sesc – Serviço Social do Comércio conta com uma rede de 45 unidades operacionais no estado de São Paulo e desenvolve ações com o objetivo de promover bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio, serviços, turismo e para toda a sociedade.

As iniciativas da instituição partem das perspectivas cultural e educativa voltadas para todas as faixas etárias, com o objetivo de contribuir para experiências mais duradouras e significativas. São atendidas nas unidades do estado de São Paulo cerca de 30 milhões de pessoas por ano. Hoje, aproximadamente 50 organizações nacionais e internacionais do campo das artes, esportes, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, serviço social e direitos humanos contam com representantes do Sesc São Paulo em suas instâncias consultivas e deliberativas.

Vito Califano