coraggioso-intervento-dell’ufficiale-leslie-kenderesi-in-canada

Le forze armate canadesi hanno portato via l’uniforme di uno dei suoi membri che ha invitato il personale militare a disobbedire agli ordini per aiutare nella distribuzione del vaccino COVID-19

L’ufficiale con 25 anni di esperienza ha prestato servizio in una varietà di unità ed è qualificato come pilota di carri armati, mitragliere e abile nel combattimento corpo a corpo. Leslie Kenderesi è apparso e ha parlato a un raduno anti-lockdown a Toronto vestito con la sua uniforme delle forze canadesi. Ha parlato del vaccino COVID-19, sostenendo che è un vaccino “killer”.

Kenderesi ha invitato il personale militare a non essere coinvolto nei piani del governo per la distribuzione del vaccino, ha detto: “Sto chiedendo ai militari, in questo momento in servizio, ai camionisti, ai medici, agli ingegneri, qualunque cosa tu sia, di non prendere questo ordine illegale (per) la distribuzione di questo vaccino”

La folla ha acclamato il suo discorso.

Il Cadet Instructors Cadre fa parte del Cadet Organizations Administration and Training Service, un sottocomponente della Reserve Force. Ha la responsabilità principale degli ufficiali del CIC è la supervisione, l’amministrazione e la formazione dei cadetti di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Dopo la copertura mediatica del discorso di Kenderesi, alcuni militari in pensione si sono rivolti ai social media per affermare falsamente che non era un membro delle forze canadesi.