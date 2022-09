cordon-bleu-dal-cuore-cremoso,-il-piatto-ideale-per-una-cena-leggera-e-fatta-in-casa

I cordon bleu di lonza, sono una gustosa variante di quelli classici. Si tratta di due fettine di lonza ripirne di prosciutto cotto e formaggio, impanate e fritte oppure cotte al forno, per un piatto meno calorico. Un secondo piatto che sicuramente sarà la gioia dei piccini, ma anche i grandi apprezzeranno e gusteranno molto volentieri. Questa versione casalinga sicuramente vi piacerà tantissimo, e sicuramente non la lascerete più.

Ideale per una cena, un pranzo, ottima se non si hanno tantissime idee, questa ricetta potrà davvero salvarvi da ogni imprevisto. Si prepara con pochissimi ingredienti: possiamo addirittura definirla svuota frigo se vogliamo. La lonza, se volete un piatto meno “calorico”, può anche essere sostituita con il pollo o con dei tipi di carne diversa. Magari ricordate di battere la carne per rendere più sottile e morbida. M andiamo a vedere come si cucina e quali sono gli ingredienti

Ingredienti del cordon blue

12 fettine di lonza sottili

100 gr prosciutto cotto (non molto sottili)

100 gr formaggio a pasta filata

2 uova

Farina

Pane grattugiato

Sale

Pepe

Olio evo

Procedimento:

Posizionate sei fettine di lonza sul piano da lavoro, su ogni fettina disponete il prosciutto cotto e il formaggio, coprite con le altre fettine. Pressatele bene, e passatele prima nella farina, poi nelle uova, che avrete battuto leggermente unendo un pizzico di sale e pepe, ed infine ne pane grattugiato.

Disponete i codon bleu, su una leccarda foderata con carta forno, ungete leggermente entrambe le superfici, e infornate per quindici minuti in forno preriscaldato a 200°, fino ad ottenere la doratura desiderata. Sfornate e servite caldi.

