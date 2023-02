Core é acionada após PM encontrar granada em casa abandonada em São Francisco do Itabapoana

Agentes da PM se depararam com o artefato na madrugada deste sábado (11) quando foram verificar denúncia de disparos de arma de fogo em Barra de Itabapoana. Eles também encontraram 2 alças e um pino de granada, além de cápsulas e munição. Granada foi encontrada pela PM no interior de um imóvel abandonado em São Francisco de Itabapoana

PM

O esquadrão antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionado depois que uma granada foi encontrada dentro de uma casa abandonada durante uma ação da Polícia Militar em São Francisco do Itabapoana, no Norte Fluminense.

Agentes 8º BPM se depararam com o artefato na madrugada deste sábado (11). Eles disseram que, por volta das 4h, foram verificar denúncia de disparos de arma de fogo na Rua da Siribeira, em Barra de Itabapoana. Quando chegaram, além da granada, eles encontraram duas alças e um pino de granada.

Também foram encontrados no local 12 cápsulas cal 9 mm, 12 cápsulas cal 380 e 01 munição picotada cal 380.

PM

As duas alças e o pino de granadas estavam na parte externa da casa. Já a granada foi encontrada no interior de um dos cômodos do imóvel.

“Segundo informações colhidas no local, houve confronto recente entre fações rivais”, disse a PM, que registrou o caso na 147ª DP.

Vittorio Ferla