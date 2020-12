corinaldo,-due-anni-dopo-la-tragedia-in-discoteca

«Io ricordo la tragedia della Lanterna Azzurra ogni volta che guardo negli occhi di Gemma, Dora, Alma e Alessandro, figli di Eleonora Girolimini, ogni volta che ritrovo nel loro negozio Angela e Fazio, genitori di Emma Fabini, ogni volta che incontro per un saluto Donatella e Massimo, genitori di Daniele Pongetti, ogni volta che mi confronto con Francesco e Corrado, fratello e padre di Benedetta Vitali, ogni volta che sento al telefono Giuseppe e Paola, genitori di Mattia Orlandi, ogni volta che incontro Daniela e Luca, genitori di Asia Nasoni.

Ed ogni volta provo un forte dolore».

Luigina Bucci, è la presidentessa dell’Associazione Cogeu, Comitato genitori unitario, nata all’indomani della tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo la sera tra il 7 e l’8 dicembre di due anni quando persero la vita 6 persone (5 adolescenti e una madre) nella calca provocata dalla fuga dal locale dopo che un gruppo di ragazzi, 6 provenienti dal modenese, spruzzò spray urticante come diversivo per rubare catenine e oggetti preziosi ai ragazzi in attesa di vedere il trapper Sfera Ebbasta.

Sono tutti in carcere condannati per omicidio preterintenzionale, lesioni personali, furto e rapina, ma non per associazione a delinquere. Il Lanterna Azzurra Clubbing era pieno fino a quasi 4 volte oltre la capienza massima consentita. La procura di Ancona ha chiesto al gup anche il processo per i proprietari dell’immobile, i gestori della discoteca, gli addetti alla sicurezza, la commissione comunale di vigilanza di Corinaldo e due ingegneri. Fra i reati ci sono omicidio colposo plurimo, lesioni anche gravi, disastro colposo aggravato e falso ideologico in atto pubblico.

«Tutti hanno capito che è stata una tragedia assurda, che non ha e non può avere giustificazioni. Oltre alla gravissima perdita di sei vittime c’è stato uno choc emotivo, psicologico di migliaia di adolescenti, segnati da quella terribile notte. È e sarà un dolore sempre presente nella vita di chi lo ha vissuto, che si ravviva inevitabilmente in prossimità delle feste di Natale» spiega Luigina Bucci.

I primi passi dell’associazione sono stati fatti insieme al Garante dei diritti della Regione Marche e alla ConfCommercio Marche e hanno portato a giugno 2019 alla firma in Regione del Codice Etico per il divertimento in sicurezza, destinato agli esercenti di locali che organizzano eventi per minori. Il codice è una serie di norme ancora assolutamente volontarie, che vorrebbero tutelare il diritto al divertimento dei ragazzi.

«Per noi dell’associazione questo Codice Etico ha rappresentato un primo, piccolo dono di speranza da dedicare ai ragazzi e ad Asia, Daniele, Emma, Benedetta, Eleonora e Mattia. Dopo la firma del Codice Etico il nostro percorso è continuato con l’organizzazione del ricordo dell’8 dicembre 2019, ad un anno esatto dalla tragedia, con un evento intitolato “l8perilfuturo” Da un concerto si esce senza voce e non senza vita svoltosi sempre a Senigallia».

L’associazione Cogeu si è poi aperta ai ragazzi a partire dai 15 anni e ha avviato una seria collaborazione con ScuolaZoo del gruppo OneDay. Il codice etico è diventato un Manifesto del Divertimento in Sicurezza in 8 punti. «Ciascun punto è rivolto sia ai gestori del locale e sia al ragazzo che lo frequenta, dando vita ad una sorta di patto di corresponsabilità».

Quest’anno è nata l’idea di produrre un docufilm dal titolo Parlare nel silenzio Nascita di un manifesto, on line dall’8 dicembre. Sono stati istituiti sei premi di laurea in collaborazione con la Politecnica delle Marche di Ancona e l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Saranno premiate le tesi che avranno approfondito un aspetto legato alla sicurezza inerente alla tragedia della Lanterna Azzurra.

«La speranza per il 2021 è di arrivare ad istituire la Giornata Nazionale del Divertimento in Sicurezza in modo da garantire locali sicuri in tutta Italia. Occorre sfruttare questo periodo di pausa forzata per mettere a norma le attività, aiutandole ad accedere agevolmente a fondi che possano essere usati per dar respiro a queste imprese, fortemente provate da questo periodo di crisi. Vorremmo istituire un tavolo di lavoro che preveda la partecipazione delle Istituzioni e delle associazioni di categoria per condividere un percorso che possa rendere i locali del divertimento più sicuri affinché una tragedia simile non succeda più».

LEGGI ANCHE

Strage di Corinaldo, condanne da 10 a 12 anni per la baby gang

LEGGI ANCHE

Ma se le discoteche aprissero alle 21 cambierebbe qualcosa?

LEGGI ANCHE

Corinaldo un mese dopo, Paolo: «Il nostro futuro senza Eleonora»

LEGGI ANCHE

Corinaldo, arrestati 7 ragazzi: «Insieme nel clan, ognuno ha perso se stesso»