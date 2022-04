Corinne Masiero en deuil : elle perd une amie proche qui avait crevé l’écran récemment

La ch’tite courageuse n’est plus. Marianne Garcia n’a pas remporté son combat contre la maladie. Dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 avril, la comédienne est morte à l’âge de 66 ans, emportée par un cancer selon la Voix du Nord. “A vous qui l’avez rencontrée, vous connaissez son grand coeur et son sourire. N’hésitez pas à participer à cette cagnotte à la hauteur de vos moyens. Vous pourrez accompagner votre don d’un message ou d’une anecdote. Réchauffons nos coeurs à la lumière des doux souvenirs partagés avec elle”, ont écrit ses proches dans une cagnotte ouverte en sa mémoire. Sans domicile dans sa jeunesse, Marianne Garcia a tenté sa chance à Paris dans les années 1970 après une enfance cabossée. “J’ai été une enfant maltraitée. Ma mère me battait et ne me nourrissait pas”, confiait-elle au Parisien.

“Les allocs passaient dans l’alcool. Mon père ? Je ne l’ai pas connu. À la maison, il y avait des courants d’air partout. On cohabitait avec des pigeons et des rats longs comme mon avant-bras. Mon enfance, c’est Cosette en plus trash”, ajoutait-elle. Mais c’est bien dans sa région d’origine qu’elle s’est établie avec son mari. C’est grâce à lui que sa vie a pris un nouveau tournant lorsqu’il l’a inscrite à un casting à Comines en Belgique. Pensant participer à un jeu télévisé, Marianne Garcia a finalement joué dans un premier film. “On me dit de me déguiser pour mettre une ambiance carnaval. Un bonhomme me regarde et rigole. Je me dis : ‘Il se fout de moi’, se souvenait-elle à Actu. Je vais le voir pour l’engueuler. C’était le réalisateur Louis-Julien Petit. On est devenus très proches.” En plus de Discount, en 2015, Marianne Garcia a joué dans Les Invisibles avec son amie Corinne Masiero, Mine de rien et récemment la série Christmas Flow et Maison de retraite.

Kev Adams rend un hommage à Marianne Garcia

D’ailleurs, Kev Adams lui a rendu hommage sur Instagram. “Une immense actrice nous a quitté, Marianne Garcia était une femme et une actrice hors norme, à l’histoire insolite et inspirante, qui déjà pendant le tournage de MAISON DE RETRAITE se battait avec courage contre cette saloperie de cancer”, a écrit l’humoriste. “Elle nous avait bouleversé dans le film Les invisibles et nous avait fait pleurer de rire dans le rôle de Leontine. Je sais à quel point elle était fière de ce film. Je n’oublierai jamais sa gentillesse, son humour et son courage, a-t-il conclu, bouleversé. Ça a été un honneur de te connaître Marianne je n’oublierai jamais tes précieux conseils. Adieu Leontine. Adieu Marianne. Repose en Paix.” Les obsèques de Marianne Garcia se tiendront le samedi 23 avril 2022 à 12h30 au crématorium de Wattrelos.

