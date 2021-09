Cornetti furbissimi di Benedetta: come farli perfetti in 5 minuti con la pasta sfoglia già pronta. Il trucco per farli super soffici

In una delle puntate del programma TV di cucina “Fatto in casa per voi”, la protagonista Benedetta Rossi, ha proposto la ricetta del Pain au chocolat furbo ripieno di cioccolato, e la ricetta del Croissant furbi con confettura di susine, entrambe con un procedimento simile. Ecco come si preparano i cornetti in maniera veloce ma mantenendo il gusto.

Abbiamo seguito il procedimento utilizzato da Benedetta Rossi per preparare i Croissant furbi, che noi abbiamo farcito con un ripieno al cioccolato, e precisamente con le barrette Kinder: un dolce perfetto per i bambini. In alternativa potrete preparare croissant misti per la colazione di tutta la famiglia, mettendo la farcitura preferita di ognuno: barrette kinder, nutella, confetture di vari gusti o mele: in un’unica infornata la colazione sarà pronta! Semplici e velocissimi da preparare in pochi minuti, con la pasta sfoglia pronta, di tipo tradizionale, integrale o priva di glutine.

Cornetti furbi di Benedetta Rossi

Ingredienti per 4 croissant

un rotolo di pasta sfoglia tonda

4 barrette Kinder (o marmellata o nutella)

1 tuorlo d’uovo

un cucchiaio di burro morbido

Procedimento

Srotolate la pasta sfoglia tonda, con un coltellino affilato dividete il disco a metà, e spennellatene una parte con il burro fuso; sovrapponete l’altra metà in modo da farle combaciare. Con il coltellino affilato ritagliate il semicerchio a metà, poi i quarti di cerchio ancora a metà, formando 4 spicchi;

posizionate al centro di ogni spicchio una barretta di cioccolato in pezzi, o un cucchiaio di marmellata; spennellate i bordi di ciascun triangolo con il burro, e fate una piccola incisione a metà della base di ciascun triangolo.

Allargate leggermente i lembi, arrotolate il triangolo di sfoglia per poi curvarlo dando la forma del cornetto; posizionate i croissant sulla teglia, e spalmateli con il tuorlo d’uovo leggermente sbattuto. Cuocete in forno ventilato a 190° per 18 minuti e forno statico a 200° per lo stesso periodo di tempo, e comunque fino a che diventano ben dorati e croccanti. Terminata la cottura, ed intiepiditi, spolverate i Croissant furbi di Benedetta Rossi, con lo zucchero a velo.

ricette dal blog Caos&Cucina

L'articolo Cornetti furbissimi di Benedetta: come farli perfetti in 5 minuti con la pasta sfoglia già pronta. Il trucco per farli super soffici proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.