cornetti-pizza-furbissimi-con-la-pasta-sfoglia:-l’antipasto-sfizioso-che-si-prepara-in-5-minuti

Avete mai pensato di mangiare i cornetti al gusto pizza? Con la mia ricetta potrete preparare in pochissimo tempo e senza alcuna difficoltà dei sfiziosi cornetti salati di pasta sfoglia per un aperitivo in compagnia. Come ingredienti potete utilizzare tutto ciò che avete in casa, ad esempio salumi, formaggi o semplicemente pomodoro e mozzarella come la mitica pizza Margherita. Vi basterà avere solo un po’ di fantasia.

Ingredienti per circa 5-6 persone

2 rotoli rotondi di pasta sfoglia

una decina di cucchiai passata di pomodoro

origano, olio evo, sale, q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

salumi e formaggi a pezzetti (quelli che più preferite) q.b.

1 tuorlo d’uovo

Preparazione

Per prima cosa dovete decidere i gusti dei vostri cornetti salati. Se scegliete di preparare quelli semplici a gusto Margherita, prendete una ciotolina e versate la passata di pomodoro, olio, sale, un po’ di pepe , parmigiano e mescolate. Da parte, tagliate a pezzettini la mozzarella o il fior di latte e poi aggiungeteli al preparato.

Se oltre al gusto pizza margherita volete utilizzare i salumi e i formaggi o addirittura unire questi ultimi al sugo, versateli nella ciotola suddetta tagliando il tutto a pezzetti. Se volete i cornetti salati anche senza sugo, preparate il misto di salumi e formaggi e tenetelo da parte.

Dopo aver preparato il condimento, prendete la pasta sfoglia e stendetela per bene. Tagliatela a 12 spicchi triangolari e su ognuno di esso con un cucchiaio metteteci il tipo di condimento precedentemente scelto e preparato. Arrotolate poi su se stesso, partendo dalla base e finendo con la punta del triangolo, ogni triangolo di pasta sfoglia e mettetelo in una teglia rivestita di carta da forno.

Otterrete, così, molti cornetti da gustare in compagnia. Su ognuno di esso, poi, fate una spennellate di tuorlo d’uovo cosicché diventano croccanti e dorati. Infornate a 180° C per circa 20 minuti. Quando saranno pronti, potrete gustarli sia caldi, sia tiepidi e vedrete che il formaggio filerà tantissimo. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

