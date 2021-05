Corona di Pasta Sfoglia con Crema e Pesche

La Corona di Pasta Sfoglia con Crema e Pesche è un dolce facile e veloce da realizzare, perfetto per la colazione o una ricca merenda. L’idea per questo dolce nasce dalla mia passione per i dolcetti di sfoglia con crema che solitamente compriamo in pasticceria. Perché non preparare qualcosa di simile in casa? Nella sua semplicità conquisterà tutti, grandi e bambini!

Anche se all’apparenza sembra un dolce “elaborato”, in realtà si prepara davvero in 5 minuti. Per la crema infatti oggi ho scelto una soluzione molto “furba”: uso una busta di preparato per Crema Pasticcera PANEANGELI! Basta versare in una ciotola del latte, unire il contenuto della busta e lavorare con lo sbattitore elettrico… ed ecco pronta in un paio di minuti una crema pasticcera golosa e vellutata.

Il resto della ricetta è un vero gioco da ragazzi! Si mette la pasta sfoglia in una teglia circolare, si incide con il coltello, si farcisce con crema e pesche sciroppate e infine si dà forma alla corona. In pochi gesti e con un pizzico di manualità la nostra corona di pasta sfoglia è pronta per andare in forno! Il risultato finale farà restare i nostri ospiti a bocca aperta, la corona sarà davvero bellissima!

Come tocco finale spennello le pesche con un po’ di gelatina preparata con il Tortagel PANEANGELI; questa piccola operazione farà “splendere” la corona, conferendo un aspetto “fresco” ed invitante! Sembrerà davvero uscita da una pasticceria!

Fatemi sapere nei commenti se farete questo dolce e cosa ne pensate, ma sono sicuro vi piacerà davvero tanto!

Potrebbero interessarvi anche la Torta della Nonna con Pasta Sfoglia e la Torta di Pasta Sfoglia con Crema e Mele.