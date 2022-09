Corona svela tutta la verità su Ilary Blasi “Primo indizio, Ecco dove era ieri sera, A Milano a casa di…”

Sembra che Fabrizio Corona si stia impegnando per diventare un altro protagonista nella vicenda Totti Blasi. Da quando ha annunciato di essere a conoscenza di diversi dettagli riguardanti la famosa coppia, tutti gli occhi si sono puntati sui suoi canali social. E l’ex paparazzo non ha tardato a soddisfare la curiosità dei suoi follower. L’uomo infatti non ha alcuna intenzione di perdere l’occasione per inserirsi in questo gossip che ha assunto delle dimensioni incredibili. La morte della regina Elisabetta, in Italia, sta passando in secondo piano da quando Francesco ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera.

I funerali della sovrana non si sono ancora tenuti ma tutti noi preferiremmo guardare Ilary Blasi a Verissimo, dalla sua amica Silvia Toffanin, a raccontare cattiverie sul suo ex marito. Anche Chiara Ferragni sembra essere messa in ombra da Francesco Totti e la sua ex moglie. Ferragnez fatevi da parte, tutte le critiche su di voi adesso non contano nulla. Insomma, questo divorzio ha determinato un vero e proprio movimento e Fabrizio Corona non vuole assolutamente rimanerne fuori. Soprattutto dal momento che sono anni che cova rancore verso la show girl e il campione della Roma.

Impossibile dimenticare l’alterco che l’uomo ebbe con la presentatrice quando lei era alla conduzione del Grande Fratello Vip. Lui era intervenuto nel reality per avere un confronto con la sua ex fidanzata, ma il vero confronto lo ebbe proprio con Ilary Blasi. La donna attaccò Fabrizio Corona per il gossip che lui fece trapelare riguardo un tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento a pochi mesi prima del matrimonio, quando lei era incinta del primogenito Cristian. Un pettegolezzo che le fece molto male e che non ha mai dimenticato, al punto da decidere di togliersi un sassolino dalla scarpa in diretta televisiva.

Ieri Fabrizio Corona ha ricordato l’evento con parole di fuoco: “La queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. E’ caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me. Era appena uscito il libro di Totti che per volontà della famiglia di Ilary aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento. Mi accusava di avere inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una merda perché lei si doveva sposare una settimana dopo”.

Fabrizio Corona ha continuato con una minaccia: “Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso”. E soltanto oggi ha cominciato con il primo scoop su Ilary Blasi: “Primo indizio: Ilary ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte a casa a Roma. Ma la sera era a Milano a casa della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. LEI NO PERO’. C’era anche Jack la furia che l’ha salutata con un paio di corna. Poi è arrivato qualcuno proprio noto ora alle cronache. NOI C’ERAVAMO. THIS IS THE GAME”. Siamo sicuri che l’ex paparazzo continuerà giorno per giorno ad aggiornarci sulla ex coppia più famosa d’Italia.

