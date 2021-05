Coronavirus, diverse Regioni si avvicinano alla zona bianca: in Sardegna e Molise la situazione più confortante, ancora attesa per Calabria e Sicilia [DATI]

Indice di contagio e tutti i dati delle provincie italiane: ecco quali Regioni sperano nella zona bianca da lunedì 31 maggio

Contagi e ricoveri sono nettamente in calo in tutta Italia e diverse Regioni potrebbero già passare in “zona bianca” già da lunedì prossimo. La situazione epidemiologica nazionale lascia ben sperare per un rapido ritorno ad una vita con poche restrizioni in vista dell’estate, con alcuni territori in cui l’andamento della curva è molto confortante. Sardegna, Molise, Liguria, Umbria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Veneto ad esempio, guardano con fiducia alla prossima settimana per il possibile passaggio in fascia bianca. Ovvio, i numeri attuali dovranno comunque essere confermati nel monitoraggio di venerdì prossimo, ma la speranza è già molto concreta.

Osservando i dati delle ultime 24 ore (23 maggio 2021), il Molise fa segnare 16 contagi ogni 100 mila abitanti, la Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno una media di 20 contagi ogni 100 mila abitanti, infine il Molise con 31, il Veneto con 34, la Liguria e l’Abruzzo con 35. L’attesa quindi sale per le Regioni che si troveranno in fascia bianca perché non esisterà più il coprifuoco, mentre resteranno sempre valide le regole di prevenzione, come mascherina e distanziamento sociale. Sicuramente servirà qualche settimana di pazienza ancora per Sicilia e Calabria, le quali nonostante una situazione stabile hanno ancora un incidenza leggermente più elevata (rispettivamente 55 e 69) nel confronto con le altre Regioni già menzionate. Di seguito i dati provincia per provincia: