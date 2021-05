Coronavirus, i dati – 3.995 nuovi casi, il tasso di positività risale al 2,2%. Altri 72 morti, ma è il dato giornaliero più basso del 2021

Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Si sono registrate altre 72 vittime, in calo rispetto alle 125 di sabato: si tratta del numero più basso del 2021. Domenica scorsa, per la prima volta dallo scorso ottobre, si erano registrati meno di 100 morti. Il tasso di positività risale però al 2,2%, in aumento rispetto all’1,6% di ieri, perché i 3.995 nuovi casi sono emersi da un totale di 179.391 tamponi molecolari e antigenici.

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.410 persone, in calo di 20 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 (ieri 64). Sono invece 9.161 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 327 in meno nelle ultime 24 ore. E 6.573 sono le persone guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.7865.866 da inizio pandemia.

Con 32.977 tamponi effettuati, sono 711 i nuovi casi in Lombardia, che rimane prima in Italia per casi totali mentre la Campania è la Regione che conta il maggior numero di persone attualmente positive (oltre 72mila). Sempre in Lombardia calano comunque i ricoverati sia in terapia intensiva (-4, 294) che negli altri reparti (-86, 1.480). I decessi sono 9 per un totale complessivo di 33.471 morti in regione. Per quanto riguarda le province, sono 242 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 103 a Brescia, 80 a Bergamo, 64 a Monza e Brianza, 39 a Como, 24 a Cremona, 45 a Mantova, 31 a Varese, 24 a Pavia, 19 a Lecco, 16 a Sondrio e 11 a Lodi.

In Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 299: è la prima volta che il numero dei nuovi contagiati scende sotto i 300 dall’ottobre 2020.