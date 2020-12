coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-11-dicembre:-761-morti-e-18.727-contagiati,-ecco-i-nuovi-casi-covid-regione-per-regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 11 dicembre 2020 registra 18.727 nuovi casi. 208 i nuovi accessi in terapia intensiva ma scendono gli indici di occupazione dei posti letto nei reparti degli ospedali. 761 i decessi, 24169 i guariti e dimessi. Gli attualmente positivi calano di 6mila unità.

Ultim’ora : secondo quanto anticipato da Quotidiano sanità, Basilicata, Lombardia, Piemonte e Calabria hanno dati che permettono la transizione da area arancione ad area gialla. Tutte le Regioni ormai in scenario 1, tranne il Molise unica regione con Rt superiore a 1. La classificazione complessiva di rischio resta alta in Emilia Romagna, Trentino, Puglia, Sardegna e Veneto. Moderata in tutte le altre Regioni ad eccezione di Basilicata e Molise (bassa). Per il “cambio colore” la decisione sarà comunque politica poiché per la Campania così come la Toscana non hanno “scontato” i 14 giorni previsti dal Dpcm

Basilicata, Lombardia, Piemonte e Calabria verso la transizione da area arancione ad area gialla in base ai dati del nuovo monitoraggio. Tutte le Regioni ormai in scenario 1, tranne il Molise in 2 #COVIDー19 — Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) December 11, 2020

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 10 dicembre riportava la discesa degli attualmente positivi a 696.527 unità a fronte di 16.999 nuovi casi di Covid-19. Purtroppo si segnalano ben 887 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Sul fronte degli ospedali 251 nuovi pazienti nei reparti di terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 11 dicembre 2020​​

Nuovi casi: 18.727 (ieri 16.999)

Casi testati: 78154 (ieri 71.113)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 190.416 (ieri 171.586 )

Attualmente positivi: 690.323 (ieri 696.527 )

Ricoverati: 28.562, -526 (ieri 29.088, -565)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.265, -26. 208 nuovi (3.291, -29. 251 nuovi)

Totale casi positivi: 1.805.873 (ieri 1.787.147 )

Deceduti: 63.387, +761 (ieri 62.626 )

Totale Dimessi/Guariti: 1.052.163 (ieri 1.027.994)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Abruzzo: 262 nuovi casi su 4148 tamponi. 4 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (5 ingressi), Ricoveri -10. Ieri 6 i nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 5. Rt 0.8

Le zone arancioni

Valle d’Aosta : 11 nuovi casi su 110 testati. I pazienti ricoverati sono 97 (51 all’Ospedale Parini, 32 all’Isav, 5 all’Ospedale da campo), di cui 9 in terapia intensiva. Ieri nessun nuovo accesso in Terapia Intensiva, oggi 0. Rt 0.6

: 11 nuovi casi su 110 testati. I pazienti ricoverati sono 97 (51 all’Ospedale Parini, 32 all’Isav, 5 all’Ospedale da campo), di cui 9 in terapia intensiva. Ieri nessun nuovo accesso in Terapia Intensiva, oggi 0. Piemonte : 1.553 nuovi caso su 18.504 tamponi. 96 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -10, ricoveri -64. Ieri 14 i nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 7. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla. Rt 0.64

: 1.553 nuovi caso su 18.504 tamponi. 96 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -10, ricoveri -64. Ieri 14 i nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 7. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla. Lombardia: 2938 nuovi casi su 32871 tamponi. 132 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -15. ricoveri -196. Ieri 62 i nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 26. Da domenica la regione torna ufficialmente in zona gialla. Rt 0.82

2938 nuovi casi su 32871 tamponi. 132 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -15. ricoveri -196. Ieri 62 i nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 26. Da domenica la regione torna ufficialmente in zona gialla. Alto Adige : 52 nuovi casi su 414 testati. (2142 tamponi). 17 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4, ricoveri+3. 2 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rt 0.67

: 52 nuovi casi su 414 testati. (2142 tamponi). 17 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4, ricoveri+3. 2 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Campania : 1340 nuovi casi su 13521 ( 18023 tamponi). 63 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +39. Rt 0.71

: 1340 nuovi casi su 13521 ( 18023 tamponi). 63 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +39. Toscana : 657 nuovi casi su 3487 testati (12197 tamponi). 50 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -6, ricoveri -61. Ieri 11 i nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 13. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla. Rt 0.76

: 657 nuovi casi su 3487 testati (12197 tamponi). 50 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -6, ricoveri -61. Ieri 11 i nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 13. Da domenica la regione dovrebber tornare in zona gialla. Basilicata : 6.050 attualmente positivi, 124 nuovi casi su 914 tamponi. 6 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti = Ricoveri -6. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 1. Rt 0.65

: 6.050 attualmente positivi, 124 nuovi casi su 914 tamponi. 6 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti = Ricoveri -6. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 1. Calabria: 158 nuovi casi su 2653 tamponi. 6 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3, ricoveri -5. Ieri un nuovo accesso in Terapia Intensiva, oggi 2. Rt 0.64

Di seguito le altre regioni.

Andamento dei casi ogni 100.000 abitanti. Solo il Veneto non scende. Tutte le altre regioni sono in calo. pic.twitter.com/DRsGZHb8fY — Lorenzo Ruffino (@Ruffino_Lorenzo) December 11, 2020

Restano zone gialle :

Liguria : 340 nuovi casi su 4707 tamponi. 25 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -19. Ieri 3 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 4. Rt 0.63

: 340 nuovi casi su 4707 tamponi. 25 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -19. Ieri 3 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 4. Trentino : 160 nuovi casi sy 2674 tamponi. 10 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -20. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 1. Rt 0.91

: 160 nuovi casi sy 2674 tamponi. 10 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -20. Ieri 2 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 1. Veneto : 3.883 nuovi casi su 16300 tamponi. 108 i decessi. Ti +19, Ricoveri -40. Ieri 42 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 51. Nonostante la crescita dei contagi la regione dovrebbe restare in area gialla. L’indice Rt puntuale – calcolato settimanalmente considerando solo i positivi sintomatici – è sceso a 0,92. Più preoccupante l’indice bisettimanalmente che restituisce un Rt a 1,01. Possibili l’adozione di nuove misure anti-contagio. Rt 0.91

: 3.883 nuovi casi su 16300 tamponi. 108 i decessi. Ti +19, Ricoveri -40. Ieri 42 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 51. Nonostante la crescita dei contagi la regione dovrebbe restare in area gialla. L’indice Rt puntuale – calcolato settimanalmente considerando solo i positivi sintomatici – è sceso a 0,92. Più preoccupante l’indice bisettimanalmente che restituisce un Rt a 1,01. Possibili l’adozione di nuove misure anti-contagio. Friuli Venezia Giulia : 843 nuovi casi su 8432 tamponi. 23 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -8. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 8. Rt 0.97

: 843 nuovi casi su 8432 tamponi. 23 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -8. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 8. Emilia Romagna : 1211 nuovi casi su 17459 tamponi. 61 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -33. Ieri 17 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 18. Rt 0.81

: 1211 nuovi casi su 17459 tamponi. 61 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -33. Ieri 17 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 18. Marche : 483 nuovi casi su 3809 tamponi. 6 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i. =, semintensiva =, ricoveri -11, P.S. +3. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 5. Rt 0.8

: 483 nuovi casi su 3809 tamponi. 6 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i. =, semintensiva =, ricoveri -11, P.S. +3. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 5. Umbria : 5.089 attualmente positivi, 219 nuovi positivi su 3.527 tamponi. 9 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1, ricoveri +4. 500 guariti in 24 ore. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 7. Rt 0.66

: 5.089 attualmente positivi, 219 nuovi positivi su 3.527 tamponi. 9 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1, ricoveri +4. 500 guariti in 24 ore. Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 7. Lazio : 1230 nuovi casi su 14917 tamponi. 68 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti =, ricoveri -10. Ieri 19 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 19. Il valore Rt scende a 0.67. I guariti sono tre volte i casi positivi. Rt 0.67

: 1230 nuovi casi su 14917 tamponi. 68 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti =, ricoveri -10. Ieri 19 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 19. Il valore Rt scende a 0.67. I guariti sono tre volte i casi positivi. Molise : 73 nuovi casi su 994 testati (1122 tamponi). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -3. Ieri un nuovo accesso in terapia intensiva, oggi 2. Rt 1.45

: 73 nuovi casi su 994 testati (1122 tamponi). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -3. Ieri un nuovo accesso in terapia intensiva, oggi 2. Puglia : 1813 nuovi casi su 11223 tamponi. 34 i decessi. Saldo ospedalizzati: (ti+ricoveri) -18. Ieri 29 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 17. 20 comuni tra cui Foggia in area arancione. Rt 0.8

: 1813 nuovi casi su 11223 tamponi. 34 i decessi. Saldo ospedalizzati: (ti+ricoveri) -18. Ieri 29 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 17. 20 comuni tra cui Foggia in area arancione. Sicilia : 999 nuovi casi su 9.534 tamponi. 28 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti stabili, ricoveri -62. Ieri 21 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 15. Rt 0.68

: 999 nuovi casi su 9.534 tamponi. 28 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti stabili, ricoveri -62. Ieri 21 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 15. Sardegna: 198 nuovi casi su 4285 tamponi. 7 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -15. Ieri 6 nuovi accessi in Terapia Intensiva, oggi 5. Rt 0.7

Coronavirus, le ultime notizie

Salgono a 254 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. I medici di medicina generale Gianpaolo Pellicciari e Carlo Grasso, e l’odontoiatra Paolo Duso sono le ultime tre vittime ricordate nell”elenco caduti’ dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Solo questa mattina la Fnomceo aveva pianto i colleghi Francesco Gasparini, anestesista in pensione ma rientrato in servizio per l’emergenza Covid, e Flavio Bison, medico di medicina generale.

Oggi la Cabina di regia si riunirà alle 16:00 per decidere il cambio colore delle regioni. La nuova ordinanza del ministro Speranza è prevista in serata.