coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-12-gennaio-2021:-166-morti-in-veneto,-ecco-i-nuovi-casi-covid-regione-per-regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 13 gennaio 2021 sarà pubblicato intorno alle ore 17:00. Qui di seguito gli aggiornamenti in diretta dalle regioni.

L’ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 11 gennaio registrava ben 12.532 nuovi casi su appena 91.656 tamponi con indice di positività in crescita al 13%. In crescita ancora i ricoveri di pazienti con sintomi con il saldo dell’occupazione dei posti letto che è salito di 176 unità, così come i posti letto occupati in terapie intensive (+27) con ben 168 nuovi ingressi. In Sicilia con 1.587 nuovi casi il terzo incremento più consistente in Italia, dopo l’Emilia Romagna (1.942) e il Veneto (1.715).

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 12 gennaio 2021

Nuovi casi: — (ieri 12.532)

Casi testati: — (ieri 42.623)

Tamponi (diagnostici e di controllo): — (ieri 91.656 di cui 13,7% positivi)

Attualmente positivi: — (ieri 575.979)

Ricoverati: — (ieri 23.603, +176)

Ricoverati in Terapia Intensiva: — (ieri 2.642, +27, 168 nuovi ingressi)

Totale casi positivi: — (ieri 2.289.021)

Deceduti: — (ieri 79.203, +448)

Totale Dimessi/Guariti: — (ieri 1.633.839)

Vaccinati: 718.797* (ieri erano 654.362)

*si tratta del 72,3% delle 993.525 dosi consegnate da Pfizer all’11 gennaio.



Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone in area arancione*:

Lombardia :

: Veneto : 2134 nuovi casi su 16132 tamponi (13.23%). 166 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +1, ricoveri +14

: 2134 nuovi casi su 16132 tamponi (13.23%). 166 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +1, ricoveri +14 Emilia Romagna :

: Calabria :

: Sicilia:

*L’ordinanza sarà valida fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il DPCM. Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici.

Restano zone gialle**

Valle d’Aosta :

: Piemonte :

: Liguria :

: Alto Adige : 99 nuovi casi su 1523 tamponi (6.5%). 4 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -11

: 99 nuovi casi su 1523 tamponi (6.5%). 4 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri -11 Trentino :

: Friuli Venezia Giulia :

: Toscana : 303 nuovi casi su 7.569 tamponi (4%). 21 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7, ricoveri -23

: 303 nuovi casi su 7.569 tamponi (4%). 21 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7, ricoveri -23 Marche : 499 nuovi casi su 3833 tamponi (13.%)

: 499 nuovi casi su 3833 tamponi (13.%) Umbria : 205 nuovi casi su 3946 tamponi (5.20%). 8 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +5, ricoveri -3

: 205 nuovi casi su 3946 tamponi (5.20%). 8 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +5, ricoveri -3 Lazio :

: Abruzzo :

: Molise : 24 nuovi casi su 368 tamponi (6.5%). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +1

: 24 nuovi casi su 368 tamponi (6.5%). 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +1 Puglia :

: Campania :

: Basilicata : 171 nuovi casi su 1222 tamponi (13.9%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +2

: 171 nuovi casi su 1222 tamponi (13.9%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +2 Sardegna:

**Fino al 15 gennaio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore.

Coronavirus, le ultime notizie

Nella bozza del nuovo Dpcm atteso per giovedì 14 gennaio, e discusso ieri in una riunione tra governo e Regioni, spuntano nuove norme che dovrebbero valere fino a fine febbraio. Tra le novità nuovi criteri per la determinazione delle fasce di rischio con l’abbassamento delle soglie dell’indice di contagio per finire in zona rossa, arancione o gialla e quello dell’occupazione delle terapie intensiva. Scomparsa l’idea di portare le regioni in zona rossa in base all’incidenza di casi settimanali ogni centomila abitanti, perché secondo le obiezioni dei tecnici questo potrebbe portare i territori a effettuare meno test del tampone per rientrare nelle soglie.

Sul fronte dei vaccini sono state quasi completate le inoculazione dei vaccini Pfizer arrivati ad oggi in Italia mentre sono state consegnate all’Istituto Superiore di Sanità 47.000 dosi di vaccino Moderna che saranno distribuite presso le Regioni. Intanto AstraZeneca ha presentato all’autorità farmaceutica europea (Ema) le informazioni aggiuntive richieste per l’immissione in commercio dell’atteso vaccino: una decisione è attesa entro il 29 gennaio.

Intanto in Germania, dove si registrano 12.802 nuovi casi e 891 decessi, la cancelliera Merkel ha ipotizzato di mantenere le misure restrittive fino ad Aprile. Il governo bavarese ha stabilito che da lunedì prossimo, 18 gennaio, sui mezzi pubblici e nei negozi sarà obbligatoria la mascherina FFP2. Nessuna mascherina chirurgica o di stoffa sarà ammessa.