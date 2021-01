coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-2-gennaio-2021:-nuovi-casi-e-decessi,-i-numeri-covid-regione-per-regione

L’epidemia di coronavirus in Italia: ecco il bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Il primo bollettino coronavirus del 2021, pubblicato ieri, registrava 22.211 nuovi casi e 462 decessi. Numeri in crescita rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio il dato nazionale di oggi, mentre nel corso della giornata arrivano i numeri aggiornati da tutte le Regioni. Oggi in Veneto 3.165 nuovi positivi e 46 morti.

I numeri degli ultimi giorni, nonostante il dato di ieri sia da tenere sott’occhio, restituiscono un quadro di sostanziale stabilità. Per ora nessun chiaro segno di risalita, ma la curva non flette più in maniera considerevole, sia per i casi che per i carichi ospedalieri. Sono giorni decisivi per capire che gennaio ci attende. Veniamo quindi al bollettino Covid di oggi 2 gennaio 2021.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 2 gennaio 2021

Il bollettino coronavirus di sabato 2 gennaio 2021 sarà disponibile intorno alle 17.

Covid: i casi e i decessi di oggi 2 gennaio 2021 da tutte le regioni

Frena l’aumento di casi giornalieri di Covid-19 in Veneto ma si mantiene oltre i 3.000 contagi quotidiani, ritmo che prosegue dalla metà di novembre. Il Bollettino regionale segnala 3.165 nuovi positivi al Coronavirus, con il totale a 261.845, e 46 decessi, 6.675 dall’inizio della pandemia. Stazionaria la situazione dei reparti ospedalieri, con 2.992 ricoverati in ospedale nelle aree non critiche, 7 in più riapetto a ieri; scende di un posto l’occupazione delle terapie intensive, con 400 pazienti.

39 dei 193 tamponi processati ieri in Basilicata sono risultati positivi al coronavirus: sono stati registrati cinque decessi (il totale delle vittime lucane è salito a 254). Dei 39 casi positivi, 37 riguardano persone residenti in Basilicata e con 31 guariti (4.488 in totale), i lucani attualmente positivi sono 5.949, dei quali 5.853 in isolamento domiciliare. Rispetto all’aggiornamento di ieri, è aumentato da 88 a 96 il dato delle persone ricoverate, mentre quello dei posti occupati in terapie intensive è sceso da cinque a tre.

In Toscana i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 498 su 5.083 tamponi molecolari e 568 test rapidi effettuati: lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nelle Marche 285 i positivi nelle ultime 24 ore . Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.091 tamponi: 1.420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 725 nello screening con percorso Antigenico) e 671 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 20,1%. Dei 285 positivi, 125 sono in provincia di Ancona,88 in quella di Pesaro Urbino, 48 in quella di Macerata, 9 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in quella di Fermo e 12 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (32), contatti in setting domestico (67), contatti stretti di casi positivi (88), contatti in setting lavorativo (7), contatti in ambienti di vita/socialità (9), contatti in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (8), screening percorso sanitario (2). Per altri 69 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 725 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 64 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari a 9%.

Sono 4 (746 in totale) i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 723 tamponi molecolari e registrato 86 nuovi casi positivi. Inoltre 70 persone sono risultate positive ai 543 test antigenici effettuati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 176, mentre sono 149 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 20 in isolamento a Colle Isarco. Sono 24 i pazienti ricoverati in terapia intensiva

Covid: i divieti in Italia, verso il nuovo Dpcm

Nei prossimi giorni sono in arrivo un’ordinanza del ministero della Salute, un decreto legge e un nuovo Dpcm che porteranno nuove regole e divieti in tutta Italia. Il 7 gennaio scadono le restrizioni decise dal decreto legge n. 172/2020, che hanno portato tutta Italia in zona rossa e arancione a Natale 2020, mentre il 15 non saranno più in vigore gli effetti del dl 158/2020 (prorogati dall’ultima norma) e del Dpcm 3 dicembre: in più, il 31 gennaio scade lo stato d’emergenza dichiarato a ottobre 2020 e anche questo dovrà essere rinnovato. Intanto per quel che riguarda la scuola le lezioni in presenza al 50% saranno la norma almeno fino a fine gennaio secondo l’associazione dei presidi.