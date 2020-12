coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-25-dicembre:-19.037-nuovi-casi-e-459-morti,-i-contati-regione-per-regione

L’epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. Sono 19.037 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 2.028.354. Le vittime sono 459 (in tutto 71.359 da inizio emergenza).

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 32.324 (1.377.109 dall’inizio della pandemia). Attualmente si trovano in terapia insentiva 2.584 persone (-5 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 152.334 tamponi. Il tasso di positività si aggira attorno al 12,5%.

Attualmente positivi: 579.886

Deceduti: 71.359 (+459)

Dimessi/Guariti: 1.377.109 (+32.324)

Ricoverati: 25.986 (-673)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.584 (-5)

Tamponi: 25.904.694 (+152.334)

Totale casi: 2.028.354 (+19.037, +0,95%)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione​

In attesa di conoscere i dati del bollettino di oggi, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Ricordiamo che l’Italia sarà tutta zona rossa dal 24 al 27 dicembre, e diventerà arancione tra il 28 e il 30 dicembre.

In Toscana sono 118.155 i casi di positività al Coronavirus, 613 in più rispetto a ieri, 103.328 (87,5% dei casi totali) i guariti. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.841.106, 11.029 in più rispetto a ieri, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 3.806 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,1% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.850 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Sono 5.010 i contagi da coronavirus resi noti in Veneto secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 94 morti che portano il totale a 5.953 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Sono 2.628 i casi di coronavirus di oggi in Lombardia. Da ieri sono stati registrati altri 105 morti che portano il totale a 24.782 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Sono 1.691 i contagi da coronavirus resi noti nel Lazio oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti che portano il totale a 3.489 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

L’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 908 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 107 dopo test antigenico), pari al 6% dei 15.089 tamponi eseguiti, di cui 9.009 antigenici. Dei 908 nuovi casi, gli asintomatici sono 365, pari al 40,2%.I casi sono 195 di screening, 439 contatti di caso, 274 con indagine in corso, 100 in Rsa e Strutture socio-assistenziali, 48 in ambito scolastico, 760 tra la popolazione generale.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 766 nuovi contagi su 7.121 tamponi (pari al 10,7%), di cui 1.286 da test rapidi antigenici. I decessi sono 19, a cui si aggiunge un ulteriore decesso pregresso inserito oggi a sistema. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 54 e i quelli in altri reparti calano di 10 unità a 572. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.540 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.011 casi positivi: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Ventisei i decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia–Romagna si sono registrati 163.290 casi di positività, 2. 127 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.861 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, tra i nuovi positivi 469 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 700 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,2 anni. Sono i dati accertati alle 12 di oggi relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.861 tamponi, per un totale di 2.496.457. A questi si aggiungono anche 262 test sierologici e 2.500 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Sono 29.876 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 409 nuovi casi e 3 decessi (701 in tutto). In totale sono stati eseguiti 466.701 tamponi con un incremento di 3.884 test. Sono invece 484 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (quattordici in meno rispetto al dato di ieri), 43 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.793. Sul territorio, dei 29.876 casi positivi complessivamente accertati, 6.678 (+120) sono stati rilevati a Cagliari, 4.828 (+81) nel Sud Sardegna, 2.388 (+101) a Oristano, 5.945 (+35) a Nuoro, 10.037 (+72) a Sassari.

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all’incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 469.883 (58.710) (2.628)

Veneto: 234.792 (87.385) (5.010)

Piemonte: 193.375 (31.497) (875)

Campania: 185.282 (80.547) (1.009)

Emilia-Romagna: 163.290 (58.980) (2.127)

Lazio: 155.667 (76.074) (1.691)

Toscana: 118.155 (11.269) (613)

Sicilia: 88.597 (33.232) (720)

Puglia: 85.674 (53.589) (1.011)

Liguria: 58.971 (5.669) (445)

Friuli Venezia Giulia: 47.299 (12.084) (584)

Marche: 39.310 (9.567) (603)

Abruzzo: 34.437 (11.867) (339)

Sardegna: 29.876 (16.320) (409)

P.A. Bolzano: 28.722 (10.564) (182)

Umbria: 27.977 (3.546) (232)

Calabria: 22.278 (8.529) (257)

P.A. Trento: 20.839 (1.777) (154)

Basilicata: 10.447 (5.956) (69)

Valle d’Aosta: 7.130 (428) (11)

Molise: 6.353 (2.296) (68)

