coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-27-gennaio-2021:-ecco-i-nuovi-casi-covid-regione-per-regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 27 gennaio 2021 sareà pubblicato come di consueto intorno alle 17:00. Intanto seguiremo in diretta le ultime notizie sulla pandemia in arrivo dalle regioni con gli importanti aggiornamenti sui numeri di contagi da Sars-Cov-2 in vista della nuova ordinanza del ministro Speranza che venerdì potrebbe di nuovo cambiare i colori delle regioni in base alle nuove fasce di rischio.

L’ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 26 gennaio registrava 10.593 nuovi casi diagnosticati dall’analisi di 108.123 tamponi molecolari (8.4% positivi) e 131.979 test rapidi (1% positivi). 162 i pazienti che hanno fatto accesso ai reparti di terapia intensiva a fronte di 19.256 dimessi o guariti, mentre purtroppo sono stati registrati 541 decessi. I positivi al Sars-Cov-2 sono scesi di 9.213 unità raggiungendo i livelli di inizio novembre.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 27 gennaio 2021

Nuovi casi: – (ieri 10.593)

Casi testati: — (ieri 73.626)

Tamponi (diagnostici e di controllo): — (ieri 257.034) molecolari: — (ieri 108123 di cui 9129 positivi pari al 8.4%) rapidi: — (ieri 131.979 di cui 1455 positivi pari al 1%)

Attualmente positivi: — (ieri 482.417)

Ricoverati: — (ieri 21.355, -69)

Ricoverati in Terapia Intensiva: — (ieri 2.372, -49, 162 nuovi)

Totale casi positivi: — (ieri 2.485.956)

Deceduti: — (ieri 86.422, +541)

Totale Dimessi/Guariti: — (ieri 1.917.117, +19.256)

Vaccinati: 241.858 (1.543.338 dosi somministrate*, +32.486 rispetto a ieri)

*si tratta del 72.6% delle 2.080.455 dosi consegnate da Pfizer e delle 46.800 consegnate da Moderna al 27 gennaio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Sul fronte dei ritardi, a quanto si apprende, dall’8 al 22 febbraio arriveranno 2,4 milioni di dosi di vaccini (1.753.830 Pfizer ) e (651.600 Moderna). Slitta pertanto di un mese il piano per gli over 80, ad oggi sono appena 13.978 i soggetti ultra ottantenni non in regime ospedaliero vaccinati (+755 rispetto a ieri). Dall’Oms è inoltre arrivato il via libera a ritardare la vaccinazione di quanti hanno avuto un’infezione da Sars-Cov-2, documentata da tampone molecolare, negli ultimi 6 mesi. La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha spiegato che l’obiettivo rimane quello di raggiungere l’immunità di gregge entro settembre-ottobre.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone in area rossa*:

Alto Adige : 548 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -8

: 548 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -8 Sicilia: —

*Vietati gli spostamenti non essenziali (necessaria l’autocertificazione per uscire di casa). I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito solo l’asperto. Chiusi anche i negozi, tranne parrucchieri e i centri estetici.

Le zone in area arancione**:

Valle d’Aosta : —

: — Piemonte : —

: Lombardia : —

: Liguria : —

: Veneto : 2385 nuovi casi (1200 però diagnosi aggiornate risalenti anche a 10 giorni fa). 62 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -7, ricoveri -42

: 2385 nuovi casi (1200 però diagnosi aggiornate risalenti anche a 10 giorni fa). 62 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -7, ricoveri -42 Friuli Venezia Giulia : —

: Emilia Romagna : —

: — Marche : 466 nuovi casi

: 466 nuovi casi Umbria : —

: Lazio : —

: — Abruzzo : —

: Puglia : —

: — Calabria : —

: — Sardegna: —

**Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l’asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Trentino : —

: — Toscana : 502 nuovi casi

: 502 nuovi casi Campania : —

: Molise : 63 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri stabili

: 63 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri stabili Basilicata: 76 nuovi casi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -2

***Fino al 15 febbraio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l’asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie

Intanto in Germania si registrano 13.202 nuovi casi e 982 decessi.

La mappa dell’Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute del 22 e del 23 gennaio 2021. Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa)

Cosa succederà poi? Occhio al calendario

Il 15 febbraio 2021 scade la chiusura degli impianti da sci mentre dovrà essere valutata la possibile ripresa della mobilità tra le regioni (ovviamente solo tra quelle gialle).

Il 5 marzo 2021 scadono le norme e i divieti stabiliti dal nuovo Dpcm. Pertanto fino a marzo resteranno chiuse palestre e piscine, così come i cinema. Sarà inoltre possibile andare a trovare parenti o amici solo una volta al giorno e nel limite di due persone, nella stessa regione se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.

Ultima data per ora certa è quella del 30 aprile 2021 in cui scadrà la proroga dello stato di emergenza grazie al quale il governo può legiferare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge.