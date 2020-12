coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-29-dicembre:-ecco-i-nuovi-casi-covid-regione-per-regione

L’epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 29 dicembre 2020. Negli ultimi due giorni è tornato a crescere il numero di persone in ospedale per i sintomi della Covid-19. La buona notizia di questi giorni è il calo evidente dei decessi. In questo caso la variazione rispetto alla media delle ultime quattro settimane è stata pari al -34 %. E si può ormai parlare di un trend consolidato. Ecco i dati sui decessi tra lunedì e domenica:

questa settimana: 3.126

scorsa settimana: 4.279

due settimane fa: 4.442

tre settimane fa: 5.174

quattro settimane fa: 5.081

L’ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 28 dicembre registrava 445 morti e 8.585 nuovi casi ma su appena 68.681 tamponi. Sono 575.221 le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia. Il tasso di posività ieri si è attestato al 12,5%.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 29 dicembre 2020

Attualmente positivi: (ieri 575.221)

Deceduti: (72.370, ieri +445)

Dimessi/guariti: (totale 1.408.686, dato aggiornato a ieri)

Pazienti ricoverati: (23.932, ieri +361)

Pazienti ricoverati in terapia intensiva: (2.565 ieri, -15, 167 nuovi)

Tamponi: (ieri 68.681)

Totale casi: (2.056.277, ieri +8.585)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Sono 2.655 i nuovi casi positivi al coronavirus in Veneto, per un totale di 246.089 positivi dall’inizio dell’emergenza ad oggi. A dirlo è stata l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin che nel consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia) ha sostituito il governatore del Veneto Luca Zaia andato in perlustrazione d’emergenza a seguito della scossa di terremoto in Croazia avvertita anche in Veneto. Praticamente invariato il numero dei ricoverati: 3.395 (+1 nelle ultime 24 ore). Record di decessi invece, 191 (risultato di decessi registrati nelle ultime 24 ore ma anche di un aggiornamento di dati risalenti ad alcuni giorni fa), che porta il totale dei decessi a 6.298 dal 21 febbraio ad oggi. Il dato odierno sui morti per Covid in Veneto, che fa registrare 191 decessi, “sembra da record ma molte vittime sono state ‘caricate’ nel sistema a distanza di giorni”, ha precisato l’assessore veneto alla Sanità.

Oggi aumenta di 14 unità il numero dei pazienti positivi al coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma: sono 198 a fronte dei 184 di ieri. L’ospedale romano precisa che 30 pazienti necessitano di terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e che i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.626.

C’è un nuovo decesso in Basilicata per via del coronavirus. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche 70 nuovi casi positivi a fronte di 704 tamponi processati ieri. Nella stessa giornata sono state registrate 43 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 90, di cui 6 in terapia intensiva.

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo nei prossimi giorni cambierà il modo di registrare i dati, come richiesto dalle regioni: i tamponi rapidi saranno conteggiati nel “nuovo” bollettino. L’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin ha annunciato oggi in conferenza stampa che la giunta regionale ha approvato un protocollo che autorizza le farmacie ad effettuare tamponi rapidi antigenici. L’adesione da parte delle farmacie è volontaria e prevede che la farmacia, per poter aderire al progetto, si adegui dal punto di vista di spazi, personale e Dispositivi di protezione individuale utilizzati. L’esito dei tamponi sarà poi automaticamente registrato nel portale della Regione Veneto. I test potranno essere effettuati senza prescrizione medica ad un prezzo concordato di 26 euro.

“Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni”. Lo comunica la struttura del commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, specificando che “Pfizer ha appena comunicato agli Uffici del Commissario un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Ue”. Le consegne proseguiranno anche il 31 dicembre.