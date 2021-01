coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-3-gennaio-2021:-nuovi-casi-e-morti,-i-numeri-covid-regione-per-regione

L’epidemia di coronavirus in Italia: ecco il nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 3 gennaio 2021. Ieri sono stati 11.831 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con 364 vittime. Il governo è al lavoro per le riaperture dal 7 gennaio in poi: l’ipotesi di una zona gialla rafforzata prende corpo. Tra gli scenari una revisione verso il basso della soglia dell’Rt che fa scattare le zone rosse e arancioni. Gli scenari riguardanti una possibile terza ondata di Covid all’orizzonte non lasciano tranquilli. Sono giorni decisivi per capire che gennaio ci attende e per capire se le riunioni di famiglia delle festività incideranno in maniera significativa sulla corsa del virus.

Intorno alle 17 il dato nazionale del bollettino odierno. Intanto arrivano i dati sui contagi, i decessi, i ricoveri, i guariti da tutte le Regioni. Li trovate di seguito. In veneto oggi 88 decessi e più di 3.400 nuovi casi.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 3 gennaio 2021

Il bollettino coronavirus di domenica 3 gennaio 2021 arriva intorno alle ore 17.

Casi ieri +11.831 (2.141.201 +0,56%)

Guariti ieri +9.166 (1.489.154 +0,62%)

Deceduti ieri +364 (74.985 +0,49%)

Attualmente Positivi ieri 2.295 (577.062 +0,40%)

Incidenza ieri 17,6% (+3.50)

Ricoverati ieri 22948 (+126)

TI ieri 2569 (+16)

Isolamento ieri 551545 (+2153)

Tamponi ieri 67.174 (più di 90mila in meno rispetto al giorno precedente)

Coronavirus, i bollettini di oggi 3 gennaio delle Regioni

I numeri sui contagi di Sars-CoV-2 da tutte le regioni italiane per oggi, prima domenica del 2021:

Sono 372 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore nel percorso nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.575 tamponi: 1.400 nel percorso nuove diagnosi (di cui 262 nello screening con percorso Antigenico) e 1.175 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 26,6%. I 372 positivi sono 167 in provincia di Pesaro Urbino, 77 in provincia di Ancona, 49 in provincia di Macerata, 43 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 7 di fuori regione.

202 i nuovi casi di positività al virus accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 2.562 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 7,9 per cento. Secondo i dati della Regione aggiornati al 3 gennaio, i guariti nell’ultimo giorno sono stati 88 (24.905 in tutto) e tre i morti, dopo gli altri tre di ieri (631 dall’inizio della pandemia). Gli attualmente positivi salgono quindi a 3.904. C’è un ricoverato in meno di ieri: sono 316, 48 dei quali (uno in più) in terapia intensiva

“In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati registrati 355 nuovi positivi su 2688 casi testati (13,2% di positivi) e 6387 tamponi (5,56% tamponi positivi). Sul fronte vaccini, in Toscana sono state vaccinate 6.824 persone. Mi raccomando, prudenza e responsabilità. Più saremo responsabili più saremo liberi”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, anticipando su Facebook i dati del bollettino regionale sul coronavirus.

A oggi sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 189 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 e 31 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1.664. Il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti è stato questa mattina all’ospedale Santo Spirito, per la campagna del Lazio sulla vaccinazione anticovid. “Anche oggi – sottolinea Zingaretti – abbiamo incontrato gli operatori della sanità che stanno andando avanti nella campagna per somministrare il vaccino anti Covid. Grazie perché nel Lazio i numeri sono davvero ottimi. Come ex paziente Covid, ora sono immune, ma quando sarà il mio turno farò il vaccino”.

In Veneto sono 3.419 i contagi quotidiani. Il Bollettino regionale segnala un totale di 266.264, e 88 decessi, 6.763 dall’inizio della pandemia. Scende il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri, con 2.688 pazienti nelle aree non critiche e scende anche l’occupazione delle terapie intensive, con 365 ammalati.

In Alto Adige sono 305 i nuovi casi su quasi 6.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L’azienda sanitaria provinciale indica che 96 positivita’ sono emerse dall’analisi di 704 tamponi Pcr mentre 209 da 5.260 test antigenici eseguiti. Dall’inizio della pandemia le persone risultate positive al coronavirus in base ad un tampone Pcr sono 29.946 su 163.696 complessivamente testate. Le persone decedute ieri sono 5 per un dato complessivo di 751. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali sono 186 (dieci in piu’ rispetto a ieri) mentre restano 24 quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 149. In crescita le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 7.748.

Un morto nelle ultime 24 ore in Basilicata a causa del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche 87 nuovi casi positivi a fronte di 641 tamponi processati. Registrate anche 31 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane salgono a 100, di cui 3 in terapia intensiva.

Carenze di personale sanitario e di siringhe di precisione sono le cause che stanno rallentando la prima fase della campagna vaccinale in Italia, sette giorni dopo la somministrazione della prima dose. Sulle 479.700 dosi consegnate, finora ne sono state iniettate poco più di 79mila.

