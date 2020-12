coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-30-dicembre-2020:-ecco-i-nuovi-casi-covid-regione-per-regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 30 dicembre 2020 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00.

L’ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 29 dicembre registrava 659 vittime in forte crescita rispetto a lunedì, quando le vittime registrate erano state 445. Calano le terapie intensive (-16) e i ricoveri ordinari (-270) ma in controtendenza il dato dei nuovi ingressi in terapia intensiva, ben 256 pazienti.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 30 dicembre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Valle d’Aosta :

: Piemonte :

: Lombardia:

Liguria :

: Alto Adige : 220 nuovi casi su 2358 tamponi. 2 i decessi.

: 220 nuovi casi su 2358 tamponi. 2 i decessi. Trentino :

: Veneto : 90.023 attualmente positivi. 2986 nuovi casi su 17849 tamponi. 112 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i -8, ricoveri +33

: 90.023 attualmente positivi. 2986 nuovi casi su 17849 tamponi. 112 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i -8, ricoveri +33 Friuli Venezia Giulia :

: Emilia Romagna :

: Toscana : 460 nuovi casi su 11.236 tamponi. 23 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri -10

: 460 nuovi casi su 11.236 tamponi. 23 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri -10 Marche : 585 nuovi casi su 6022 tamponi.

: 585 nuovi casi su 6022 tamponi. Umbria : 347 nuovi casi su 3122 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +6, ricoveri -7

: 347 nuovi casi su 3122 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +6, ricoveri -7 Lazio :

: Abruzzo :

: Molise : 44 nuovi casi su 824 tamponi. 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -3

: 44 nuovi casi su 824 tamponi. 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri -3 Puglia :

: Campania :

: Basilicata : 125 nuovi casi su 1326 tamponi (565 testati). 7 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +5

: 125 nuovi casi su 1326 tamponi (565 testati). 7 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +5 Calabria :

: Sicilia :

: Sardegna:

Coronavirus, le ultime notizie

Nel Regno Unito è stato approvato il vaccino di Oxford/AstraZeneca, molto più semplice da gestire del Pfizer-BioNTech visto che può essere tenuto in un frigorifero normale. In ritardo l’Europa: l’EMA molto probabilmente non sarà in grado di approvare a gennaio il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca.

Quanto alla vaccinazione in Italia, ad oggi sono stati vaccinati 8.361 italiani, pari all’86% delle 9.750 dosi distribuite. La campagna di massa si intensificherà da oggi con l’arrivo in Italia di 469.950 dosi di vaccino Pfizer destinati ai siti di somministrazione individuati. Le consegne proseguiranno anche il 31 dicembre per poi proseguire con un ritmo settimanale.

2020, l’anno della pandemia

Tra il mese di febbraio e il 30 novembre 2020 sono stati diagnosticati dai Laboratori di Riferimento regionale 1.651.229 casi positivi di Covid-19, riportati al Sistema Nazionale di Sorveglianza Integrata dell’ISS entro il 20 dicembre 2020. Lo rivela il rapporto relativo impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nel periodo gennaio-novembre 2020.

all’analisi dell’Istituto, lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi: La prima, compresa nel periodo da febbraio alla fine di maggio 2020 (prima ondata) si e’ caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà settembre (fase di transizione), la diffusione e’ stata inizialmente molto contenuta, ma alla fine di settembre si sono identificati focolai sempre più numerosi in tutto il Paese. A partire dalla fine di settembre 2020 (seconda ondata) i casi sono di nuovo aumentati rapidamente con un ritmo esponenziale su gran parte del Paese e solo da metà novembre si e’ osservato un calo dell’incidenza. Nella seconda ondata resta invariata la prevalenza della componente femminile (54%), ma diminuisce la classe di età mediana dei casi: 45-49 anni rispetto a 60-64 anni della prima ondata. Cala, in percentuale, il dato dei contagi registrato nella popolazione molto anziana (80 anni e più) che passa da 26% nella prima ondata a 8% nella seconda. Tale diminuzione e’ verosimilmente in gran parte dovuta all’aumentata capacità diagnostica tra le classi di età più giovani e nelle persone con sintomi meno severi. Nel periodo tra febbraio e novembre 2020 si sono registrati 57.647 decessi avvenuti in persone positive al Covid-19, nel cui ambito è rimasta pressoché invariata la percentuale di soggetti in età inferiore ai 50 anni che si attesta attorno all’ 1% per entrambi i generi. La classe degli over 80 risulta quella con la più alta percentuale di decessi per Covid-19 (il 60% dei decessi complessivi).