coronavirus:-lutto-per-hector-herrera,-giocatore-dell’atletico-madrid

Aveva avuto il coronavirus. Oggi Hector Herrara, calciatore dell’Atletico Madrid, dice addio alla mamma, colpita anche lei dal Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hector Herrera (@h.herrera16)

Molti si erano chiesti la ragione che aveva portato Hector Herrera a non essere convocato per la partitissima fra il suo Atlético Madrid e il Real Madrid: il giocatore è stato sconvolto da un lutto a causa del coronavirus.

La partita, che si è disputata oggi, si è conclusa con una parità di uno a uno, goal di Suarez per l’Atlético e di Benzema per il Real e non ha visto in campo Herrera.

Le domande dei fan e dei tifosi, hanno ben presto trovato una risposta attraverso la stampa spagnola.

Il giocatore messicano dell’Atlético quest’anno aveva già dovuto frenare la sua attività sportiva professionale a causa del Covid che aveva contratto in prima persona. In tutto l’anno calcistico spagnolo è sceso in campo per appena 13 partite, molte meno di quelle che lo hanno visto assente.

Fra queste il match contro il Chelsea per gli ottavi di finale in Champions League.

Herrera ha dovuto aspettare ben 17 giorni prima di ricevere l’okay dalla Liga, questo il nome del campionato spagnolo, e poter ricominciare a giocare con il suo Atlético.

Proprio adesso, però, che avrebbe potuto riprendere a correre nei verdi campi da calcio, è arrivata una notizia sconvolgente a turbare il centrocampista.

Arriva dal Messico, infatti, la notizia che la mamma di Herrera avrebbe contratto il coronavirus. E mentre i giornalisti cercano fonti accreditate che possano validarne l’autenticità arriva un nuovo aggiornamento. La mamma del calciatore è morta a causa del Covid 19.

LEGGI ANCHE -> Covid, il contagio avviene anche con l’uso di mascherine: la scoperta dei ricercatori italiani

Coronavirus: muore la mamma del calciatore Hector Herrera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hector Herrera (@h.herrera16)

Confermata la notizia del lutto per il calciatore Hector Herrera a causa del coronavirus. Dai social (su Instagram si trova come @h.herrera16, come il numero che porta sul retro della maglia dell’Atlético) si nota facilmente l’amore e l’affetto che lo lega alla sua famiglia, come in questa foto scattata a Natale.

Oggi è un giorno davvero triste per lui.

È morta, ad appena 57 anni, sua madre. Per questa ragione Herrera ha dovuto rinunciare alla partita che il suo Atlético ha disputato oggi contro il Real Madrid: è volato immediatamente in Messico, nel suo Paese, per stringersi nel lutto insieme ai suoi familiari.

La mamma di Herrera, che aveva contratto il coronavirus qualche giorno fa, si è aggravata nelle ultime ore per poi spirare nelle prime ore di questa mattina.

L’articolo Coronavirus: lutto per Hector Herrera, giocatore dell’Atletico Madrid proviene da Ultimaparola.com.