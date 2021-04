coronavirus,-patuanelli:-“il-coprifuoco-rimane-alle-22”

Coronavirus, le parole del ministro Stefano Patuanelli sul coprifuoco

Ci sara’ oggi il Consiglio dei ministri e il coprifuoco rimane alle 22, come deciso dalla Cabina di regia di venerdi’ scorso. Lo ha detto a Studio 24 su RaiNews il ministro delle Politiche agricole, alimentari Stefano Patuanelli. “Vorremo – ha aggiunto – che sulla scuola si tornasse al 100%. Intendiamo porre il tema in Cdm e, come sempre, troveremo una soluzione di equilibrio. Anche se Regioni chiedono limiti per motivi di trasporti, come M5S riteniamo di dover garantire agli studenti delle Superiori per questi ultimi 100 giorni di scuola lezioni in presenza“. In Cdm, ha aggiunto il ministro Patuanelli, “non ci sara’ discussione sul coprifuoco che resta alle 22, come deciso ieri in pre-consiglio. SI danno delle risposte segnando un percorso di riaperture, che e’ contenuto nel decreto legge che portiamo oggi in Consiglio di ministri. Non si puo’ affrontare un tema in mondo settoriale, uno alla volta. Vanno viste le misure nella loro completezza: parlare di coprifuoco alle 22 o alle 23 e’ sbagliato nella misura in cui non si guarda all’insieme del processo di riaperture che abbiamo messo in campo. E’ l’insieme delle aperture che genera mobilita’ e rischi di contagio. Oggi pero’ c’e’ un percorso di riaperture graduale, prudente, misurato. Ci si assume la responsabilita’ anche di aperture serali, con date e tappe che vanno affrontate in questo modo perche’ nel frattempo prosegue la campagna vaccinale“.