Coronel é denunciado por importunação sexual dentro de hospital em Porto Velho

Mulher estava acompanhando a mãe enferma e relatou que o coronel deitou ao seu lado e “acariciou” seu corpo sem consentimento. Hospital João Paulo II em Porto Velho

Secom

Um coronel do Corpo de Bombeiros foi denunciado por importunação sexual dentro do hospital João Paulo II, em Porto Velho, nesta terça-feira (7). Uma mulher que estava acompanhando a mãe enferma, relatou que o homem deitou ao seu lado e “acariciou” seu corpo sem consentimento.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito também estava no hospital como acompanhante de um familiar, na mesma ala que a vítima. Ele teria oferecido a ela um colchão para se deitar, alegando que os dois iriam revezar o uso.

No entanto, ainda de acordo com a vítima, quando ela estava deitada, o coronel deitou ao seu lado e começou a acariciar as costas dela e logo em seguida começou a levantar o casaco que ela estava vestida, momento em que ela saiu do quarto para pedir ajuda.

A versão do coronel é diferente. Ele alega que foi a vítima quem o chamou para se deitar com ela, várias vezes seguidas, e ele não aceitou.

Os policiais que atenderam a ocorrência conversaram com testemunhas e resolveram apresentar os envolvidos na Central de Polícia.

