Coronel Hélios Malebranche, um dos professores mais reconhecidos no Sul do Rio, morre aos 94 anos em Resende

Morreu na quinta-feira (30), em Resende (RJ), aos 94 anos, o coronel Hélios Malebranche Olbrisch Freres, um dos professores mais reconhecidos no Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Por muitos anos, Malebranche deu aula no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e no Colégio Dom Bosco, em Resende.

O coronel também era professor emérito da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), onde se formou em 1950, na Arma de Cavalaria. Na Aman, Malebranche ficou por mais de 54 anos.

Em nota, o Colégio Dom Bosco disse que “Malé”, como era conhecido na instituição, deixou em todos os que o conheceram “a marca da excelência como professor e ser humano”.

Também em nota, a Aman lamentou o falecimento do coronel e afirmou que ele “deixará um grande legado para diversas gerações de oficiais formados [na academia]”.

Não há informações sobre o velório e o enterro de Malebranche.

pappa2200