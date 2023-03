Corpo da professora Marieta Barbosa é sepultado em Aracaju

Ela foi secretária de educação de Aracaju, Estância e Nossa Senhora do Socorro. Sepultamento do corpo da professora Marieta Barbosa em Aracaju (SE).

Paula Azevedo/ TV Sergipe

O corpo da professora Marieta Barbosa Oliveira, de 60 anos, foi sepultado no final da tarde deste sábado (4), no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. Ela morreu por volta das 5h deste sábado em um hospital da capital. Ela estava internada há 21 dias. Marieta enfrentava uma luta contra um câncer de mama há quatro anos.

O velório também aconteceu no Cemitério Colina da Saudade. Amigos, familiares, autoridades e colegas de trabalho participaram do momento de despedida.

Marieta Barbosa – professora

Arquivo pessoal

Marieta foi professora da rede pública estadual e ocupou diversos cargos na área de gestão, como secretária municipal de Educação de Aracaju, de Estância e de Nossa Senhora do Socorro. Ela também foi diretora de Inclusão Social da Secretaria de Estado da Assistência Social, diretora de gestão do Trabalho e Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, superintendente executiva da Secretaria de Estado da Educação, além ter sido conselheira do Conselho Estadual de Educação.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) lamentou a morte da professora e lembrou que ‘Marieta foi uma mulher referência em Sergipe que lutou bastante para fortalecer a educação pública sergipana e que deixa um importante legado de amor pela escola pública’.

Vito Califano