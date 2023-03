Corpo de 2º trabalhador desaparecido após queda em cachoeira é localizado em SC

Outra vítima do acidente foi encontrada na sexta-feira (25). Os dois homens sumiram enquanto trabalhavam em uma represa de Treze de Maio, no sul catarinense. Bombeiro com cão durante buscas por trabalhadores desparecidos em cachoeira

Chefe Fernando/BVJ/Divulgação

Foi encontrado neste domingo (26) o corpo de Edivaldo Ramos Burato, o segundo trabalhador desaparecido após cair em uma cachoeira no Rio Salto, em Treze de Maio, no Sul catarinense. Os dois trabalhavam em uma represa quando sumiram na água. O corpo de Cleberson Raldi já havia sido localizado na sexta-feira (24).

Edivaldo, de 42 anos, estava preso em pedras a cerca de 200 metros rio abaixo. O corpo foi encontrado por bombeiros após uma longa operação de buscas, iniciada na tarde de quinta-feira (23).

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Após o corpo ser achado, houve outra operação, liderada por mergulhadores e por bombeiros voluntários, para remover a vítima.

Edivaldo Ramos Burato e Cleberson Raldi

Facebook/Reprodução

Depois da remoção, as equipes ainda andaram cerca de um quilômetro do local de encontro até via pública para o recolhimento pela Polícia Científica.

Com o encontro da segunda vítima, a corporação encerrou as buscas e reiterou a dificuldade nas ações.

“Rio bastante íngreme e de difícil acesso, ainda com descida de água acima do normal. Não possibilitava navegação em embarcações”, reforçou os Bombeiros.

Trabalhadores caíram em cachoeira em Treze de Maio

CBMSC/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla