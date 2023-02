Corpo de adolescente de 15 anos desaparecido é encontrado em faixa de areia de Praia Grande, SP

Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) procurava pelo jovem desde a tarde de sexta-feira (24), quando o jovem desapareceu no mar Adolescente se afogou em Praia Grande, no litoral de SP, e corpo foi encontrado horas depois

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado na faixa de areia em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) procurava pelo jovem, desde a tarde desta sexta-feira (24), quando ele desapareceu após ser puxado pela correnteza.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 22h30 desta sexta-feira, por uma moradora. Ela informou que caminhava na praia do Balneário Flórida e encontrou um corpo aparentemente masculino de bruços na beira da água.

De acordo com o GBMar, familiares do jovem reconheceram que o corpo era de Ramon Ponchekowski da Silva, de 15 anos. O adolescente estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira, quando entrou no mar, na praia do Maracanã, junto com um amigo.

Segundo os bombeiros, os dois teriam ido até uma área mais funda e foram levados pela correnteza. O amigo do adolescente conseguiu sair da água, mas Ramon afundou e não foi mais visto. O 1º Posto de Bombeiros Guarda-Vidas (PBGV) foi acionado e começou as buscas pelo jovem. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência será apresentada ao 3º Distrito Policial de Praia Grande.

