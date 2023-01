Corpo de bebê que desapareceu em deslizamento em SC é encontrado

Criança foi vista no curso d’água por uma pessoa que passava pelo local. Perícia deve confirmar identidade. Geovane com as filhas, sendo que a bebê está desaparecida

Reprodução/Redes sociais

O corpo de uma bebê de 1 ano e meio foi localizado na manhã desta terça-feira (24) em Rodeio, no Vale do Itajaí, próximo ao posto de saúde do centro da cidade. Segundo os bombeiros, ela foi vista no curso d’água por uma pessoa que passava pelo local.

Ainda, conforme os bombeiros, não há confirmação da identidade da bebê pela Polícia Científica, mas “pelas características é provável que seja a última vítima desaparecida [ao lado do pai e da irmã] por conta do deslizamento de terra que aconteceu no dia 17 (de janeiro)”.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A bebê desapareceu junto com o pai e a irmã de 4 anos em um deslizamento de terra que atingiu a casa em que moravam durante as fortes chuvas que atingiram Rodeio há uma semana, exatamente.

A bebê procurada pelos bombeiros desde então é filha de Geovane Tabaldi de Oliveira, de 30 anos, e irmã de Melyssa do Prado de Oliveira, de 4 anos. Os corpos do pai e da filha mais velha foram encontrados na quarta (18).

Casa foi arrastada com família para dentro de córrego e sumiu, dizem bombeiros

Chuvas em Rodeio

Bombeiros e cão farejador durante buscas por bebê desaparecido em Rodeio

Patrick Rodrigues/NSC

Os temporais atingiram o município na noite de terça (17) e madrugada desta quarta. Além de Rodeio, outros municípios do Vale do Itajaí e outras regiões, como Norte, Oeste e Serra, também registraram estragos.

O prefeito da cidade, Valcir Ferrari, detalhou que cerca de 80% da área urbana foi atingida por algum tipo de dano causado pelas chuvas, que atingiram 240 milímetros em 24 horas.

VÍDEOS: Previsão do tempo em SC

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Vito Califano