corpo-de-bombeiro-orienta-motoristas-e-pedestres-sobre-cuidados-em-dias-de-chuva

Confira orientações para prevenir riscos ambientais em tempos de chuvas fortes

s chuvas têm tornado a rotina tensa de famílias que vivem em áreas de risco ou de pessoas que circulam de carro por ruas e avenidas nas cidades do Alto Tietê. Em alguns locais basta poucos minutos para a água subir rapidamente, inundando ruas e calçadas.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinícius Carbonel e Silva, avalia que apesar da rotina da corporação estar bem atribulada as ações das prefeituras em retirar famílias das áreas de risco têm ajudado a corporação. Ele alerta que os motoristas precisam ficar atentos no trânsito em dias de chuva.

O capitão orienta que em situações de inundação o motorista deve sair o mais rápido possível do veículo, antes que a água suba e procurar um local seguro, imediatamente. “Quando a pessoa verificar na enchente que a água está na altura do escapamento tanto do carro quanto da moto, já é uma situação que tem que tomar cuidado. A correnteza pode estar levando a pessoa. Chegou em um ponto que a pessoa não pode mais sair do veículo porque a água já subiu demais. O ideal é deixar entrar um pouco de água no veículo para ele pegar um pouco de peso e não se tornar uma boia e sair desgovernado.”

De acordo com o capitão o motorista ou alguém que esteja fora do carro deve ligar para 193 e acionar o Corpo de Bombeiros. Outra manobra de segurança orientada pelo capitão é subir em cima do veículo. “Para que quando a gente chegar a gente possa socorrer essa pessoa. Normalmente, as pessoas fecham todos os vidros e o carro acaba flutuando. Deixa entrar um pouco de água até a pessoa perceber que o carro ficou estacionado.”

Ele ressalta que jamais alguém deve entrar na água mesmo que tenha conhecimento de salvamento aquático. “Não é adequado porque o risco é muito alto, tendo em vista que têm bueiros, tem vários obstáculos que podem segurar aquela pessoa ali. O ideal é procurar algum objeto que possa oferecer para aquela pessoa segurar, corda, vassoura que possa arrastar a pessoa sem entrar na água.” Em casos de fiação elétrica solta na água, ele afirma que o carro é um local seguro para permanecer.

