Corpo de Bombeiros procura homem que desapareceu após carro cair em rio em Arujá

Acidente foi na noite de quarta-feira e no veículo estavam motorista e dois passageiros. O condutor e outro passageiro conseguiram sair do carro. Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido em um córrego em Arujá

O Corpo de Bombeiros continua as buscas de um homem que desapareceu em um rio de Arujá na noite de quarta-feira (1º). Ele era passageiro de um carro que caiu no rio durante a forte chuva que castigou a cidade na quarta. Outras duas pessoas que estavam no veículo conseguiram se salvar.

As buscas começaram na quarta-feira e continuam nesta quinta-feira (2). Depois de percorrer com um bote o trecho do Rio Baquirivu-Guaçu em Arujá, desde o final da manhã os bombeiros já estão no trecho de Guarulhos.

Homem de bonés está desaparecido depois de cair em rio em Arujá

Reprodução/Arquivo Pessoal

“E de acordo com as diretrizes esperamos água baixar e amanhecer e desde às 6h, iniciamos as buscas. Um total de 10 pessoas do Corpo de Bombeiros faz as buscas onde o carro começou a ser levado pela correnteza até o local do acidente. Colocar o bote e descer o rio. É um local de difícil acesso, estreito e mais complicado. A correnteza atrapalha, fica perigoso. Vamos seguir no sentido da correnteza para ver para onde a vítima poderia ter sido arrastada e se conseguimos encontrar”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros Guilherme Calchi.

O motorista do carro contou que voltava do trabalho com dois amigos. “A água estava em cima desse tanto da ponte peguei a poça de água e o carro derrapou e eu cai para dentro do rio”, disse o pedreiro Clóvis Francisco dos Santos. Ele lembra que o teto do carro serviu de abrigo. “Os dois ficaram em cima do teto do carro. Quando eu pulei, o Magrão que é esse outro que se salvou já estava correndo atrás de nós, gritando Clóvis, Bahia, que é o nome do outro que a gente chama, que é o Sandro. E eu gritava tô por aqui. Só que eu não ouvia a voz do Sandro.”

Carro caiu em rio em Arujá durante a chuva de quarta-feira

Reprodução/ TV Diário

O Corpo de Bombeiros orienta que qualquer pessoa que veja o homem desaparecido pode ligar para 190 ou 193.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), na noite de quarta-feira choveu cerca de 36 milímetros na cidade.

Corpo de Bombeiros usa bote para buscar desaparecido em rio de Arujá

Ralph Siqueira/TV Diário

Assista a mais notícias

Vittorio Rienzo