Corpo de Bombeiros retoma busca por homem desaparecido em rio de Arujá

Ele estava em um carro que caiu no Rio Baquirivu-Guaçu durante a chuva de quarta-feira. O motorista e outro passageiro que estavam no veículo se salvaram. O Corpo de Bombeiros retomou nesta sexta-feira (3), as buscas pelo homem que desapareceu na noite de quarta-feira (1º), em Arujá. Ele era passageiro de um carro que caiu no Rio Baquirivu-Guaçu durante a forte chuva que castigou a cidade na quarta. Outras duas pessoas que estavam no veículo conseguiram se salvar.

As buscas começaram na quarta-feira e continuam nesta sexta-feira. O trabalho de busca é feito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Na quinta-feira (2), os bombeiros percorreram o trecho do Rio Baquirivu-Guaçu de Arujá até Guarulhos.

Acidente

O motorista do carro contou que voltava do trabalho com dois amigos. “A água estava em cima desse tanto da ponte peguei a poça de água e o carro derrapou e eu cai para dentro do rio”, disse o pedreiro Clóvis Francisco dos Santos.

Ele lembra que o teto do carro serviu de abrigo. “Os dois ficaram em cima do teto do carro. Quando eu pulei, o Magrão que é esse outro que se salvou já estava correndo atrás de nós, gritando Clóvis, Bahia, que é o nome do outro que a gente chama, que é o Sandro. E eu gritava tô por aqui. Só que eu não ouvia a voz do Sandro.”

