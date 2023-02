Corpo de Coronel da PM vítima de câncer é velado e sepultado em São Carlos

Jefferson Jorge morreu na sexta-feira (10), aos 49 anos. Ele foi comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Carlos. Corpo de coronel Jefferson Jorge é velado e sepultado em São Carlos neste sábado (11)

Reprodução/acidade on

O corpo do coronel Jefferson Jorge, de 49 anos, será velado, neste sábado (11), na Paróquia Santo Antônio de Pádua, localizada na Avenida Sallum, em São Carlos (SP), a partir das 10h.

Será realizada também uma missa de corpo presente às 14h. O sepultamento será no cemitério municipal, localizado na Vila Prado, às 16h30.

O coronel, que era natural de São Carlos, morreu em decorrência de um câncer.

A Prefeitura de São Carlos emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do Coronel Jefferson Jorge, dizendo que ele “relevantes serviços a frente da Segurança Pública à população servindo no 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior com sede em São Carlos”.

Trajetória

Reprodução/acidade on

A trajetória militar de Cel. Jorge teve início em 15 de janeiro de 1992, quando ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Em 19 de dezembro de 1994, foi nomeado aspirante a oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

O militar trabalhou em São Paulo e Matão (SP), como tenente. Em 1998, foi transferido para São Carlos, onde desenvolveu diversas atividades operacionais e administrativas.

Em 2009, foi promovido ao cargo de Capitão, exercendo atividades em Matão, Araraquara, Franca e Ituverava (SP).

Em agosto de 2021, Jefferson Jorge foi designado Comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em São Carlos e compreendendo atividades em outras cidades da região, como Ibaté, Santa Rita do Passa Quatro, Dourado, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e Descalvado.

Em 11 de janeiro de 2022, foi promovido a Coronel PM.

