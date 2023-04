Corpo de dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel, é enterrado em Brotas

Maria Aparecida Cantador Camillo morreu aos 83 anos, no sábado (1º). Equipe do artista cancelou o show que ele faria no Paraná; causa da morte não foi divulgada. Mãe do cantor Daniel é enterrada no Cemitério Municipal de Brotas

João Victor Neo/EPTV

O corpo de dona Maria Aparecida Cantador Camillo, mãe do cantor Daniel, foi enterrado no Cemitério Municipal de Brotas (SP), na manhã deste domingo (2).

Maria Aparecida morreu no sábado (1º) aos 83 anos. A causa não foi divulgada.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Dezenas de amigos e parentes se despediram de dona Cida, como era conhecida, no velório municipal. O cantor Daniel também esteve no velório e no enterro, mas não deu declarações. Ele fez uma homenagem para a mãe nas redes sociais. (veja abaixo).

Cantor Daniel durante o velório da mãe, Maria Aparecida, em Brotas

João Victor Neo/EPTV

A equipe do cantor, que estava em Santa Izabel do Oeste (PR) para um show, viajou 12 horas de ônibus para as últimas homenagens.

“No momento da notícia todo mundo se mobilizou e se dispôs a estar aqui. A dona Cida foi uma pessoa que participou muito da nossa vida, da nossa equipe. Parece que não, mas ela sempre esteve presente com a gente. Torço para que os familiares fiquem bem, que a gente consiga dar força de alguma outra forma para o Daniel e para a família”, disse Casagrandde Lima, produtor geral do cantor Daniel.

Também no sábado (1º), a mãe do cantor Leonardo, dona Carmem morreu em Goiânia, aos 87 anos. A notícia foi divulgada pela esposa do cantor, Poliana Rocha.

Mãe do cantor Daniel é velada no Velório Municipal de Brotas

João Victor Neo/EPTV

LEIA TAMBÉM:

Morre Dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel

Mãe do cantor Leonardo, Dona Carmem morre em Goiânia

Morte

Morre Dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel

Reprodução/Instagram

A confirmação da morte foi feita pelo próprio artista em seu Instagram neste sábado (1º).

“Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar!”, lamentou Daniel.

“A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher!”, completou.

O show que Daniel faria neste sábado em Santa Izabel do Oeste (PR) foi cancelado, informou a equipe do músico na rede social.

Initial plugin text

Famosos lamentam morte e mandam mensagens

Famosos como o cantor Rodolfo, da dupla com Israel, mandaram mensagens de apoio para Daniel no post.

“Que Deus console você, seus familiares e amigos nesse momento tão dificil. Meus mais sinceros e profundos sentimentos”, postou a cantora Paula Fernandes.

O Sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, Xuxa, Ludmilla também mandaram condolências pelo falecimento.

Veja abaixo:

Famosos mandam mensagens para o cantor Daniel após morte de dona Cida em Brotas

Reprodução/Instagram

Famosos mandam mensagens para o cantor Daniel após morte de dona Cida em Brotas

Reprodução/Instagram

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa