Corpo de dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel, é velado e será enterrado em Brotas neste domingo

Maria Aparecida Cantador Camillo morreu aos 83 anos, no sábado (1º). Equipe do artista cancelou o show que ele faria no Paraná; causa da morte não foi divulgada. O cantor Daniel no velório da mãe, dona Maria Aparecida, em Brotas

João Victor Neo/EPTV

O corpo de dona Maria Aparecida Cantador Camillo, mãe do cantor Daniel, está sendo velado neste domingo (2), no Velório Municipal de Brotas (SP). O enterro está marcado para as 11h, no Cemitério Municipal.

Maria Aparecida morreu no sábado (1º) aos 83 anos. A causa não foi divulgada.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Dezenas de amigos e parentes se despedem de dona Maria Aparecida. O cantor Daniel também está no velório.

A equipe do cantor, que estava em Santa Izabel do Oeste (PR) para um show, viajou 12 horas para as últimas homenagens.

Mãe do cantor Daniel é velada no Velório Municipal de Brotas

João Victor Neo/EPTV

A mãe do cantor Leonardo, dona Carmem morreu em Goiânia, aos 87 anos. A notícia foi divulgada pela esposa do cantor, Poliana Rocha, também no sábado (1º).

LEIA TAMBÉM:

Morre Dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel

Mãe do cantor Leonardo, Dona Carmem morre em Goiânia

Morte

Morre Dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel

Reprodução/Instagram

A confirmação da morte foi feita pelo próprio artista em seu Instagram neste sábado (1º).

“Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar!”, lamentou Daniel.

“A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher!”, completou.

O show que Daniel faria neste sábado em Santa Izabel do Oeste (PR) foi cancelado, informou a equipe do músico na rede social.

Initial plugin text

Mata