Corpo de empresário vítima de latrocínio é sepultado em Passo Fundo

Paulo Fernandes, de 43 anos, estava desaparecido há 12 dias e foi encontrado no interior do município, na quarta-feira (29). Quatro pessoas suspeitas de envolvimento na morte estão presas, entre elas um ex-funcionário dele. Paulo Fernandes estava desparecido há 12 dias e foi encontrado no interior de Passo Fundo

Foi sepultado na tarde desta quinta-feira (30) no cemitério da localidade de Santo Antônio do Capinzal, em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, o corpo do empresário Paulo Fernandes, de 43 anos, vítima de latrocínio. O velório aconteceu no Memorial Vera Cruz.

O empresário ficou desaparecido por 12 dias e o corpo só foi localizado na tarde de quarta-feira (29). Ele estava enterrado em uma área de mata, próximo ao Parque de Exposições Wolmar Salton, no interior de Passo Fundo.

Paulo foi visto pela última vez na sexta-feira (17) no mercado que era proprietário, no bairro Valinhos. Segundo o delegado responsável pela investigação, Diogo Ferreira, o mandante do crime e um comparsa foram até o estabelecimento para cometer um assalto, mas acabaram matando a vítima usando como arma uma peça de um veículo que estava próxima a eles.

”Os criminosos sabiam que a vítima guardava em casa uma grande quantidade de dinheiro. Por volta das 8h30, foram até o estabelecimento do empresário para efetuar o roubo. Mas algo aconteceu na hora, um possível desentendimento entre os suspeitos, e um deles pegou uma peça de carro e atacou a vítima na cabeça. Muito provavelmente o empresário morreu na hora”, diz o delegado.

Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos saíram do local levando um veículo, mas retornaram logo depois. Com a ajuda de um terceiro suspeito, removeram o corpo da vítima. Eles ainda levaram um segundo carro de propriedade do empresário, mercadorias e objetos do mercado. Durante a investigação, os dois veículos foram localizados, um deles carbonizado.

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento na morte estão presas, entre elas um ex-funcionário de Paulo, que é apontado pela Polícia Civil, como o mandante do crime. Eles devem responder pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa.

Dois carros do empresário Paulo Fernandes foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

