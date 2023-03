Corpo de grávida de 8 meses morta a tiros é velado em Campos, no RJ

Família aguarda chegada do corpo do bebê, que nasceu com vida em um parto prematuro após o ataque à mãe, mas morreu no hospital nesta sexta-feira (3). Corpo de grávida de 8 meses morta a tiros é velado no Cemitério da Paz, em Campos, no RJ

Yuri Ramos/Inter TV

O corpo de Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, que foi morta a tiros por duas pessoas de moto na noite desta quinta-feira (2) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi velado na tarde desta sexta-feira (3) no Cemitério Campo da Paz

Letycia estava grávida de 8 meses. O bebê chegou a nascer com vida, mas morreu nesta sexta no hospital.

O corpo do bebê foi liberado para o velório e enterro, mas até as 17h40 não tinha chegado no cemitério. A família aguarda a chegada do bebê para realizar o sepultamento da mãe e do filho juntos.

Vídeo mostra momento em que grávida de 8 meses é atingida por tiros, em Campos, e mãe tenta segurar a moto

O crime aconteceu por volta das 21h na rua Simeão Scheremeth, em Parque Aurora. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens aparecem e atiram contra a mulher. A mãe de Letycia estava em pé ao lado do carro que a filha estava e chegou a correr em direção aos criminosos. O homem atirou contra a grávida também atirou contra a mãe dela, que caiu no chão. Veja no vídeo acima

Depois de cair, a mãe de Letycia se levantou e foi socorrer a filha. As duas foram socorridas por uma familiar e encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado, mas Letycia não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Letycia Peixoto Fonseca estava grávida de 8 meses quando foi atingida por vários tiros em Campos

Reprodução redes sociais e circuito de segurança

Ainda na unidade, os médicos realizaram o parto, de um menino. A criança chegou a ser encaminhada para o Hospital Beneficência Portuguesa, mas também não resistiu, morrendo às 8h desta sexta, segundo informações do hospital. A mãe da vítima já teve alta.

O tio da vítima contou ao g1 que a família está arrasada e não sabe o que pode ter motivado o crime. Ele afirmou que Letycia não tinha problemas com ninguém e estava no carro da empresa em que trabalhava como engenheira.

O caso foi registrado na delegacia do Centro. A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e que imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas.

Outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Ufficio Stampa