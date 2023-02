Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em canavial às margens de rodovia em Piracicaba

Vítima foi localizada às margens da Rodovia Samuel de Castro Neves e não foi identificada. Corpo de homem é localizado em canavial às margens da SP-147 em Piracicaba

O corpo de um homem foi localizado na manhã desta segunda-feira (20) em um canavial às margens da Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), em Piracicaba (SP). Ele foi encontrado no quilômetro 192 pela equipe de patrulha rural da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Segundo a Guarda, a equipe percebeu um rastro de veículo que adentrava o canavial, e ao verificar, foi localizado o corpo a cerca de 200 metros da estrada. A vítima tinha marcas de tiros de arma pelo corpo, na região do abdômen e pernas.

No local, também foram encontradas várias munições, sendo três deflagradas e duas intactas de calibre 40.

A perícia foi acionada e uma equipe da Polícia Civil esteve no local para liberar o corpo para a funerária. Até a última atualização desta reportagem, o homem não tinha sido identificado.

A ocorrência foi registrada no plantão policial como encontro de cadáver.

