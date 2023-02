Corpo de homem é encontrado, após afogamento na lagoa de Macaé, no RJ

Homem de 43 anos estava desaparecido desde a tarde deste sábado (11), após banho na Lagoa de Imboassica. Foi encontrado na manhã deste domingo (12) o corpo de João Henrique Marins de 43 anos, após ele ter se afogado na lagoa de Imboassica, em Macaé, no Norte Fluminense. Ele estava desaparecido desde a tarde de sábado (11).

A vítima desapareceu quando nadava na lagoa, não conseguindo retornar às margens. A lagoa de Imboassica foi recentemente aberta.

As buscas começaram logo após o desaparecimento, mas o corpo só foi encontrado no dia seguinte e ainda no fundo da lagoa. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ajudaram a equipe local no trabalho de buscas.

Amigos e a esposa da vítima acompanharam todo o trabalho de resgate. Apesar de morar próximo, essa foi a primeira vez que João Henrique entrou na lagoa para tomar banho, de acordo com a família.

Buscas no Rio

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas por um jovem de 23 anos que se afogou no Rio Macaé, no pontal, e desapareceu na tarde deste sábado (11). A vítima estava na Barra de Macaé, após um churrasco com amigos e familiares quando resolveu atravessar o rio, mas chegando no meio da travessia tentou retornar e acabou afundando, segundo pessoas que estavam no local.

Amigos disseram que o jovem havia ingerido bebida alcoólica, mas não confirmaram se ele sabia nadar. O rapaz era natural da Bahia e há 3 anos morava em Macaé.

