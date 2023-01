Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral

Corpo estava no trecho do rio que passa na Rua 12 de Outubro, no bairro Parque Maíra. Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (30) no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral (RJ).

De acordo com os bombeiros, o corpo estava boiando no trecho do rio que passa na Rua 12 de Outubro, no bairro Parque Maíra.

O corpo foi retirado da água e, em seguida, levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

O caso foi registrado na delegacia de Pinheiral. Até a publicação desta reportagem, a vítima não havia sido identificada.

Vittorio Ferla