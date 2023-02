Corpo de homem é encontrado decapitado em Angra dos Reis

Ele estava no bairro Japuíba. Segundo a Polícia Militar, corpo tinha perfurações de faca e a cabeça da vítima estava dentro de uma mochila ao lado. Um homem, de 35 anos, foi encontrado decapitado na tarde de quinta-feira (23) em Angra dos Reis (RJ). O corpo em avançado estado de decomposição estava na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Japuíba.

Segundo a Polícia Militar, funcionários de uma empresa estavam campinando uma área de mata quando viram a vítima. Os agentes foram ao local e confirmaram a informação.

Ainda de acordo com a PM, o corpo tinha perfurações de faca e a cabeça do homem foi encontrada dentro de uma mochila que estava ao lado.

O local passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal do município.

O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis, que passa a investigar o crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do homicídio também era desconhecida.

