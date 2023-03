Corpo de homem é encontrado dentro de córrego em Volta Redonda

Polícia Civil aguarda resultado da necrópsia para que a causa da morte seja descoberta. Corpo foi localizado no bairro Santa Rita do Zarur. Um corpo foi encontrado dentro de um córrego que passa pela Rua São Lourenço, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda (RJ), no fim da tarde de sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem, ainda não identificado.

Uma equipe da perícia esteve no local para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi removido pelos militares e levado para o Instituto Médico Legal da cidade.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda. A Polícia Civil informou que aguarda o resultado da necrópsia para que a causa da morte seja descoberta.

Vito Califano