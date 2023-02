Corpo de homem é encontrado em córrego em Biritiba Mirim

Moradores contaram que vítima estava embaixo de árvore quando começou uma chuva forte. Homem é encontrado morto após ser levado por enxurrada em Biritiba Mirim

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um córrego por moradores de Biritiba-Mirim na tarde de domingo (12). Moradores do Jardim Rosicler relataram que a vítima estava sentada embaixo de uma árvore, quando começou uma forte chuva. As pessoas não sabem se o homem teve um mal-súbito ou foi carregado pela chuva.

A dona de casa Claudia Daniel Alves mora no bairro e ficou assustada com a ocorrência. “Eu fiquei sabendo que era um corpo que foi encontrado aqui por uma moradora. Eu não conheço. Eu fiquei assustada devido a movimentação. A gente mora aqui há tantos anos e nunca nos deparamos com uma situação dessa, tão delicada.”

O Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constatou a morte do homem. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Mogi das Cruzes e a previsão é que seja liberado durante a tarde desta segunda-feira (13).

Vittorio Ferla