A Polícia Civil solicitou exames periciais para investigar a causa da morte. Corpo de homem é encontrado em córrego em Tremembé, SP

Tainá de Oliveira/Vanguarda Repórter

O corpo de um homem foi encontrado em um córrego no bairro Terras Benvirá, em Tremembé (SP), na noite desta quarta-feira (15). A vítima não foi identificada.

De acordo com a Polícia Civil, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver às 19h40. O corpo estava na rua José Benedito da Silva.

Segundo o relato de moradores do bairro, o homem teria sido levado pela correnteza de um rio que fica na região.

A polícia solicitou exames do Instituto Médico Legal (IML) para investigar as causas da morte. O corpo foi removido pela funerária e o caso registrado como morte suspeita na delegacia seccional de Taubaté.

