Corpo de homem é encontrado em córrego que corta a Rotatória Amin Calil em Ribeirão Preto, SP

Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência na tarde desta terça-feira (21). Polícia Civil deve investigar o caso. Homem foi encontrado morto em córrego que corta a Rotatória Amin Calil em Ribeirão Preto, SP

Samuel Santos/CBN Ribeirão

O corpo de um homem foi encontrado no córrego que corta a Rotatória Amin Calil, em Ribeirão Preto (SP), na tarde desta terça-feira (21).

A ação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que encontraram a vítima boiando no local, na altura de um posto de combustível.

A Polícia Militar e a Polícia Científica foram acionadas. Até o momento, o homem não foi identificado. A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil.

