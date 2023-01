Vítima estava sem documentos e foi identificada no IML; causas da morte ainda são investigadas. Corpo de homem é encontrado mutilado em linha férrea de Matão

O corpo de um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado na linha férrea, próxima à Rodovia do Trabalhador, em Matão (SP), na quarta-feira (25). As causas da morte ainda são investigadas.

A vítima, de aproximadamente 40 anos, foi encontrada mutilada, sem a cabeça e sem um dos braços, que foram localizados a cerca de 300 metros do local do corpo.

Segundo relatório policial, um maquinista de 25 anos contou que conduzia a locomotiva quando se deparou com o corpo. Ele acionou o freio de emergência, parou a composição e chamou a Polícia Militar.

Próximo ao corpo foi localizado o uniforme de uma empresa com manchas de sangue e rasgado. O homem vestia bermuda vermelha, mas estava sem camisa.

Corpo é encontrado mutilado em Matão (SP)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas apenas para constatar o óbito.

A vítima não portava documentos e foi identificada posteriormente no Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.

Policiais civis estiveram no local e iniciaram a investigação do caso.

